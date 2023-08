Nightwing: che fine ha fatto il film? Nuovo fallimento DC in arrivo, le scottanti rivelazioni

L’attesa è stata lunga e le speranze erano alte, ma sembra che il destino abbia inflitto un altro duro colpo al tanto atteso progetto cinematografico “Nightwing”. Chris McKay, il regista che inizialmente si era fatto portabandiera del film che avrebbe raccontato le avventure di Dick Grayson, il Robin originale dal cuore d’oro, sembra essere stato costretto a chinarsi di fronte all’oscurità.

Era nell’aria il vento del cambiamento quando James Gunn e Peter Safran presero le redini dei DC Studios. Ma da allora, il silenzio ha soffocato ogni speranza. In un triste comunicato, il giornalista di The Wrap, Umberto Gonzalez, ha messo fine alle congetture: “Il progetto è morto”, ha dichiarato su Twitter. È come se la luce che avremmo potuto vedere illuminare lo schermo fosse stata spezzata ancora prima di nascere. Ricordiamo tutti quando McKay aveva espresso il suo desiderio di sedersi con i nuovi dirigenti e discutere della sua visione per “Nightwing”. C’era ancora la speranza, un barlume di possibilità. “Spero ancora di poterlo realizzare”, aveva detto. E ora, mentre James Gunn sta portando nuova vita ad altri angoli dell’universo DC, “Nightwing” sembra svanire nell’oscurità della notte.

Nightwing: l’affascinante storia del supereroe DC

Tra le ombre di Gotham City si nasconde un eroe spesso dimenticato, ma mai veramente oscurato: Nightwing. Dietro l’identità di questo personaggio si cela Richard “Dick” Grayson, uno dei pilastri dell’intero universo di Batman. La sua storia ha inizio come giovane acrobata all’interno dello spettacolo itinerante “Flying Graysons”, fino a che il destino non gli strappa via la famiglia e lo costringe a incrociare la strada del Cavaliere Oscuro.

Ma l’apprendista diventa, inevitabilmente, maestri. E Dick Grayson, sotto la tutela di Batman, si evolve. La scelta di non vivere più all’ombra del pipistrello, ma di volare con le proprie ali, lo porta a diventare Nightwing. Una figura simbolica, un mantello di giustizia e un costume nero e blu che strizzano l’occhio al mito di Blüdhaven, la sua città d’adozione. Nightwing non è solo un combattente abile, ma un acrobata eccezionale e un detective di spicco. Ha collaborato con una miriade di supereroi dell’universo DC e ha giocato un ruolo chiave nei “Teen Titans”, un gruppo di giovani difensori. La sua evoluzione nel corso degli anni lo ha reso un’icona senza tempo, un faro luminoso nella vastità dei fumetti.