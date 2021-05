No Sudden Move: ecco il teaser trailer del nuovo thriller poliziesco del regista Steven Soderbergh

Il primo teaser trailer dell’attesissimo nuovo thriller poliziesco del regista Steven Soderbergh, No Sudden Move, è stato rilasciato, poiché è stato anche annunciato che il film sarà presentato in anteprima al Tribeca Film Festival il 18 giugno.

Scritto da Ed Solomon – co-sceneggiatore dei film Bill & Ted e sceneggiatore di grande talento dietro Mosaic, sottovalutato thriller della HBO di Soderbergh – il film è ambientato a Detroit del 1954 e ruota attorno a un gruppo di criminali di piccole dimensioni che vengono assunti per rubare un documento, solo per far in modo che il loro piano vada orribilmente storto.

Don Cheadle guida un cast formidabile che include Benicio Del Toro, David Harbour, Ray Liotta, Jon Hamm, Amy Seimetz, Brendan Fraser, Kieran Culkin, Julia Fox, Noah Jupe, Craig muMs Grant, Frankie Shaw e Bill Duke. Tutti sono stati anticipati in questo trailer teaser di debutto, che non rivela troppi nuovi footage e serve semplicemente come un annuncio che questo film è in arrivo.

Il film è stato girato durante la pandemia, e la produzione ha impiegato ampie misure di sicurezza che hanno tenuto al sicuro il cast e la troupe.

L’ultima fatica di Soderbergh è stata il film di HBO Max del 2020, Let Them All Talk, un avvincente dramma interpretato da Meryl Streep, e recentemente ha raggiunto un accordo con il network per realizzare film e programmi TV. Infatti, dopo la sua anteprima a Tribeca, No Sudden Move verrà rilasciato esclusivamente su HBO Max il 1° di luglio.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer:

