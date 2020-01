No Time to Die: Billie Eilish canterà il tema d’apertura del nuovo film di 007

Le canzoni a tema sono un punto fermo della lunga saga di 007, poiché ogni film porta un artista musicale di alto profilo a cantare oltre i titoli di testa. Le canzoni a volte diventano successi al di fuori del film stesso, grazie al loro potere stellare e alla critica. Alcuni sono più memorabili di altri, come “Live and Let Die” di Paul McCartney e “Skyfall” di Adele, mentre altri sono stati dimenticati nel tempo.

Leggi anche: primo trailer per No Time To Die

Oggi il franchise di Bond ha scelto la cantante per il suo ultimo film, No Time to Die. Uno degli artisti musicali più unici e popolari che lavorano oggi, Billie Eilish, eseguirà il prossimo theme di James Bond.

Ci sono state molte voci sul coinvolgimento di Eilish negli ultimi giorni e si sono intensificate martedì mattina quando la cantante ha pubblicato alcune foto delle attrici di Bond nelle sue storie di Instagram.

Poche ore dopo, Eilish ha confermato la notizia su Twitter.

Billie has written and will perform the theme song for the 25th James Bond film, #NoTimeToDie @007 pic.twitter.com/BrxqLM6ED6 — billie eilish (@billieeilish) January 14, 2020

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

No time to die uscirà nelle sale italiane l’8 aprile 2020, con Cary Joji Fukunaga alla regia, dopo aver sostituito Danny Boyle, su una sceneggiatura di Scott Z. Burns, Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis, Robert Wade e dello stesso Fukunaga, basata sempre sui romanzi di Ian Fleming, e con Barbara Broccoli e Michael G. Wilson come produttori. La fotografia sarà curata da Linus Sandgren, mentre la colonna sonora è composta da Dan Romer.

Nel cast Daniel Craig (James Bond), Naomie Harris (Moneypenny), Ben Wishaw (Q), Ralph Fiennes (M), Léa Sydeoux (Madeleine Swann), Rory Kinnear (Tanner), Jeffrey Wright (Felix Leiter), Ana de Armas (Paloma), Lashana Lynch (Nomi), Rami Malek (Safin) e Christoph Waltz (Blofeld).

Mi piace: Mi piace Caricamento...