No Time To Die: il regista anticipa il lavoro di Hans Zimmer alla colonna sonora

il regista di No Time To Die, Cary Joji Fukunaga, ha anticipato cosa aspettarsi dalla colonna sonora di Hans Zimmer per l’ultimo film di James Bond. Mancano pochi mesi prima che No Time To Die arrivi nei cinema, e Hans Zimmer ha iniziato a lavorare sulla sua colonna sonora per il nuovo film di James Bond. E con la notizia che anche Johnny Marr si unirà al compositore per il film, pare già una collaborazione promettente.

Di recente, il regista del film ha consegnato a una breve anticipazione per stuzzicare i fan di James Bond circa cosa aspettarsi dalla colonna sonora di Hans Zimmer.

Il regista di No Time To Die ha pubblicato la breve clip di Hans Zimmer che lavora alla colonna sonora del nuovo film di James Bond nelle sue storie su Instagram. Cary Joji Fukunaga ha intitolato il video “viaggiare con Hans Zimmer” mentre una melodia acuta suona in sottofondo prima che il compositore inizi a discutere della musica.

Potete vederla qui sotto:

Here's a short behind-the-scenes clip showing legendary composer Hans Zimmer currently hard at work on the #NoTimeToDie score. (The video was posted on Cary Fukunaga's Instagram Story.) #NTTD #JamesBond @HansZimmer pic.twitter.com/e8oZCXyXp1 — NO TIME TO DIE (Not Official) (@NO_TIME_TO_DIE) January 23, 2020

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

No time to die uscirà nelle sale italiane l’8 aprile 2020, con Cary Joji Fukunaga alla regia, dopo aver sostituito Danny Boyle, su una sceneggiatura di Scott Z. Burns, Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis, Robert Wade e dello stesso Fukunaga, basata sempre sui romanzi di Ian Fleming, e con Barbara Broccoli e Michael G. Wilson come produttori. La fotografia sarà curata da Linus Sandgren, mentre la colonna sonora è composta da Dan Romer.

Nel cast Daniel Craig (James Bond), Naomie Harris (Moneypenny), Ben Wishaw (Q), Ralph Fiennes (M), Léa Sydeoux (Madeleine Swann), Rory Kinnear (Tanner), Jeffrey Wright (Felix Leiter), Ana de Armas (Paloma), Lashana Lynch (Nomi), Rami Malek (Safin) e Christoph Waltz (Blofeld).

