No Time To Die: la sensualità di Ana De Armas in un servizio fotografico promozionale

Dopo aver brillato nella totalità dei film a cui ha partecipato, e dopo averla vista brillare ancora in Knives Out – Cena con Delitto, diretta dal raffinato quanto punk Rian Johnson, come sapete presto vedremo la meravigliosa attrice Ana De Armas nei panni di una letale agente della CIA nel nuovo film di James Bond.

Come parte del marketing promozionale del film la bellissima attrice, in collaborazione con Chopard, ha posato per questo magnifico servizio fotografico.

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

No time to die uscirà nelle sale italiane l’8 aprile 2020, con Cary Joji Fukunaga alla regia, dopo aver sostituito Danny Boyle, su una sceneggiatura di Scott Z. Burns, Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis, Robert Wade e dello stesso Fukunaga, basata sempre sui romanzi di Ian Fleming, e con Barbara Broccoli e Michael G. Wilson come produttori. La fotografia sarà curata da Linus Sandgren, mentre la colonna sonora è composta da Dan Romer.

Nel cast Daniel Craig (James Bond), Naomie Harris (Moneypenny), Ben Wishaw (Q), Ralph Fiennes (M), Léa Sydeoux (Madeleine Swann), Rory Kinnear (Tanner), Jeffrey Wright (Felix Leiter), Ana de Armas (Paloma), Lashana Lynch (Nomi), Rami Malek (Safin) e Christoph Waltz (Blofeld).

