No Time To Die: Lashana Lynch conferma che il suo personaggio è il nuovo agente 007

Una nuova intervista con Lashana Lynch, che interpreta Nomi in No Time To Die, conferma che il suo personaggio eredita il titolo di agente 007 da James Bond.

Lynch appare nel 25° film ufficiale di Bond, in uscita nell’aprile 2021 dopo essere stato ritardato due volte a causa della pandemia di coronavirus, come un personaggio completamente nuovo chiamato Nomi. Daniel Craig apparirà nei panni di James Bond per la quinta e ultima volta in No Time To Die, ritirandosi dal ruolo dopo 15 anni come uno dei personaggi più iconici del cinema.

Diretto da Cary Fukunaga, No Time To Die presenta anche Rami Malek nei panni di Safin, un misterioso cattivo il cui volto è sfigurato dalle cicatrici, e Ana de Armas nei panni di Paloma, un agente della CIA e Bond girl che l’attore definisce potenziata e realistica. Appaiono anche Lea Seydoux e Christoph Waltz, che riprendono i ruoli rispettivamente di Spectre, Dr. Madeline Swann e Blofeld. Il casting di Lynch sembrava causare la più alta costernazione, tuttavia, dato che nel 2019 si diceva che avrebbe interpretato il nuovo 007, una notizia che molti hanno frainteso come conferma che avrebbe sostituito James Bond completamente.

Tuttavia, Lynch non ha confermato quelle voci in passato, ma le cose sono cambiate.

Una nuova intervista su Harper’s Bazaar conferma che Lynch interpreterà il nuovo 007, affermando che Nomi ha sostituito James Bond nell’universo dei film dopo il suo ritiro dal servizio attivo. Lynch ha anche colto l’occasione per confermare il fatto parlando della responsabilità di assumere il ruolo. Aggiunge che mentre gli attacchi contro di lei dai sui social media fanno male, capisce anche che gli attacchi non erano personali e che lei ha assunto il ruolo di 007, in quanto anche donna di colore, riguarda qualcosa di più grande di una persona.

“Sono una donna nera – se fosse stata scelta un’altra donna nera nel ruolo, sarebbe stata la stessa conversazione, avrebbe avuto gli stessi attacchi, gli stessi abusi. Devo solo ricordare a me stessa che la conversazione è in corso e che io sono parte di qualcosa che sarà molto, molto rivoluzionario.”

