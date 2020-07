No Time to Die: l’uscita del film potrebbe slittare al 2021?

Altre pessime notizie per gli amanti di 007; dopo la posticipazione legata al Covid sembra proprio che l’uscita di No time to die possa subire un ulteriore ritardo, e questa volta molto più grave del precedente.

No time to die è il titolo del prossimo film con protagonista James Bond a.k.a. Agente 007, e anche ultimo film di Daniel Craig nei panni di questo iconico personaggio dopo averlo interpretato (NTTD escluso) in quattro film, tra grandi opere come Skyfall a film da dimenticare come Quantum of Solace.

Il film, per la regia di Cary Fukunaga, è stato il primo grande titolo ad esser positcipato a causa dell’emergenza Covid-19 che ha portato tutti i cinema del mondo a chiudere. Per ora la data d’uscita del film è ancora fissata per il 12 novembe di quest’anno nelle sale britanniche, ma c’è la pericolosa possibilità che la pellicola possa subire un ulteriore ritardo di quasi un anno.

Stando a quanto riporta MI6-Hq a causa della situazione ancora piuttosto grave in America per quanto concerne l’emergenza Covid, Universal e MGM stanno valutando come muoversi per evitare di subire ulteriori perdite economiche (dato che il primo slittamento del film ha portato ad una perdita di 30 milioni). Tuttavia, dato che non si ha la più pallida idea di come possa evolvere la situazione negli U.S.A. sembra che ci sia la serie possibilità che il film non esca più a novembre, ma bensì nell’estate del 2021.

Parliamo di una posticipazione veramente importante di quasi un anno, e sicuramente causerebbe delle perdite importanti per le due major e non solo. D’altro canto tutto dipende da come la situazione evolverà nel corso dei prossimi mesi, e se sarà possibile tornare in sala senza correre i vari rischi legati al virus.

Va specificato che, come riporta sempre MI6-Hq, Universal e MGM non hanno la minima intenzione di distribuire il film su piattaforme streaming come è stato fatto per film come L’Uomo Invisibile e che faranno di tutto, spendendo quel che c’è da spendere, per far sì che il pubblico possa godersi la pellicola come si deve: su grande schermo nel buio della sala.

No time to die uscirà nelle sale britanniche il 12 novembre 2020, con Cary Joji Fukunaga alla regia, dopo aver sostituito Danny Boyle, su una sceneggiatura di Scott Z. Burns, Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis, Robert Wade e dello stesso Fukunaga, basata sempre sui romanzi di Ian Fleming, e con Barbara Broccoli e Michael G. Wilson come produttori.

La fotografia sarà curata da Linus Sandgren, mentre la colonna sonora è composta da Dan Romer.

Nel cast Daniel Craig (James Bond), Naomie Harris (Moneypenny), Ben Wishaw (Q), Ralph Fiennes (M), Léa Sydeoux (Madeleine Swann), Rory Kinnear (Tanner), Jeffrey Wright (Felix Leiter), Ana de Armas (Paloma), Lashana Lynch (Nomi), Rami Malek (Safin) e Christoph Waltz (Blofeld).

