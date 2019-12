No Time To Die: Rami Malek e Daniel Craig in nuove foto ufficiali

Finalmente inizia il marketing del 25° film su 007, e dopo il primo trailer eccvi Rami Malek e Daniel Craig in nuove foto ufficiali del film, diretto da Cary Joji Fukunaga.

Iniziamo, dopo anni e anni di rumor vari, a vedere materiale ufficiale per No time to die: il 25° film della serie incentrata sul personaggio di James Bond / 007, iniziata nel 1962, e il quinto film della saga con Daniel Craig nei panni del personaggio, qui nel film finale di questa saga iniziata nel 2006 con Casino Royale. Nel film in uscita ad aprile 2020 007 dovrà vedersela con un nuovo antagonista interpretato dal talentuoso Rami Malek, mentre sarà affiancato (ma anche ostacolato) da un altro agente doppio zero interpretato da Lashana Lynch, vista recentemente in Captain Marvel.

Entrambi personaggi nuovi, ed incredibilmente promettenti, che possiamo ammirare in alcuni scatti esclusivi pubblicati con l’ultimo numero della rivista EMPIRE, interamente dedicato a No time to die e di cui vi riportiamo anche le raffinate copertine dedicate al personaggio creato da Ian Fleming. Ovviamente non può mancare anche il nostro James Bond in questi inediti scatti.

Qui invece le copertine prima menzionate.

This month’s exclusive Empire subscriber cover for the #NoTimeToDie issue is by @DennisVernooij. Regular edition on sale Friday 27 Dec. pic.twitter.com/AdE67WvHcA — Empire Magazine (@empiremagazine) December 20, 2019

No time to dieuscirà nelle sale italiane l’8 aprile 2020, con Cary Joji Fukunaga alla regia, dopo aver sostituito Danny Boyle, su una sceneggiatura di Scott Z. Burns, Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis, Robert Wade e dello stesso Fukunaga, basata sempre sui romanzi di Ian Fleming, e con Barbara Broccoli e Michael G. Wilson come produttori. La fotografia sarà curata da Linus Sandgren, mentre la colonna sonora è composta da Dan Romer.

Nel cast Daniel Craig (James Bond), Naomie Harris (Moneypenny), Ben Wishaw (Q), Ralph Fiennes (M), Léa Sydeoux (Madeleine Swann), Rory Kinnear (Tanner), Jeffrey Wright (Felix Leiter), Ana de Armas (Paloma), Lashana Lynch (Nomi), Rami Malek (Safin) e Christoph Waltz (Blofeld).

