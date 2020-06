No Time to Die sostituisce Godzilla vs. Kong nella data d’uscita del 20 novembre 2020

Con Godzilla vs. Kong spostato dalla sua data d’uscita del 20 novembre, il nuovo capitolo di 007, No Time to Die, ha riempito lo slot lasciato libero nella lista dei titolo in uscita negli Stati Uniti. No Time to Die uscirà anche prima nel Regno Unito, ovvero il 12 novembre.

Siamo stati fra i primi a comunicarvi che a causa del COVID-19 e l’arresto dei cinema in Cina nel momento dello scoppio, No Time to Die si stava trasferendo dal suo slot della fine settimana di Pasqua del 10 aprile al 25 novembre, il mercoledì prima del Ringraziamento.

Secondo alcune speculazioni, non sarebbe una sorpresa se il film Disney / Pixar, Soul, subentrasse nel vecchio slot del film di James Bond, il 25 novembre, anche se quel film è settato per il 20 dello stesso mese. Disney in genere ha lanciato spesso rilasciato i suoi film in concomitanza con le festività ad eccezione dell’anno scorso quando hanno fatto uscire Frozen 2 nel fine settimana prima della Giornata del Tacchino, incassando $ 130,2 milioni negli Stati Uniti, il quinto miglior debutto per il mese di novembre.

The return of old friends in NO TIME TO DIE. In cinemas 12th November UK, 20th November US. pic.twitter.com/GkXugGEAba — James Bond (@007) June 13, 2020

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

No time to die era fissato per uscire nelle sale italiane l’8 aprile 2020, con Cary Joji Fukunaga alla regia, dopo aver sostituito Danny Boyle, su una sceneggiatura di Scott Z. Burns, Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis, Robert Wade e dello stesso Fukunaga, basata sempre sui romanzi di Ian Fleming, e con Barbara Broccoli e Michael G. Wilson come produttori. La fotografia sarà curata da Linus Sandgren, mentre la colonna sonora è composta da Dan Romer.

Nel cast Daniel Craig (James Bond), Naomie Harris (Moneypenny), Ben Wishaw (Q), Ralph Fiennes (M), Léa Sydeoux (Madeleine Swann), Rory Kinnear (Tanner), Jeffrey Wright (Felix Leiter), Ana de Armas (Paloma), Lashana Lynch (Nomi), Rami Malek (Safin) e Christoph Waltz (Blofeld).

Mi piace: Mi piace Caricamento...