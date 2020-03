No Time to Die: tutti i personaggi principali nel nuovo poster

Dopo l’uscita del singolo d’apertura del film, ora possiamo ammirare tutti i personaggi principali nel nuovo poster ufficiale di No time to die.

In arrivo il mese prossimo, il prossimo ed ultimo capitolo incentrato sullo 007 di Daniel Craig sta attirando non poco l’attenzione di tutto il mondo, vista anche la presenza del fresco premio Oscar Rami Malek nei panni dell’antagonista di turno, ma soprattutto di tutta la comunità cinefila per la presenza di un grande regista come Cary Joji Fukunaga (già regista della prima stagione di True Detective).

Tantissime sono le new entry, ma tantissimi i vecchi volti visti nei precedenti film con protagonista Daniel Craig, tra cui Jeffrey Wrightnei panni di Felix Leiter, ma soprattutto Léa Seydoux nei panni di Madeleine Swann, personaggio essenziale conosciuto nel precedente Spectre.

Tutti personaggi che possiamo ammirare nell’ultimo e rocambolesco poster rilasciato nelle ultime ore tramite Impawards, e che potete ammirare qui di seguito.

No time to die uscirà nelle sale italiane l’8 aprile 2020, con Cary Joji Fukunaga alla regia, dopo aver sostituito Danny Boyle, su una sceneggiatura di Scott Z. Burns, Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis, Robert Wade e dello stesso Fukunaga, basata sempre sui romanzi di Ian Fleming, e con Barbara Broccoli e Michael G. Wilson come produttori.

La fotografia sarà curata da Linus Sandgren, mentre la colonna sonora è composta da Dan Romer.

Nel cast Daniel Craig (James Bond), Naomie Harris (Moneypenny), Ben Wishaw (Q), Ralph Fiennes (M), Léa Sydeoux (Madeleine Swann), Rory Kinnear (Tanner), Jeffrey Wright (Felix Leiter), Ana de Armas (Paloma), Lashana Lynch (Nomi), Rami Malek (Safin) e Christoph Waltz (Blofeld).

