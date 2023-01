Noah Centineo ha parlato dei cambiamenti in atto nell’universo DC e dell’esperienza con Black Adam

Uno dei co-protagonisti di Dwayne Johnson di Black Adam ha recentemente rotto il silenzio sul grande riavvio in arrivo per il DC Universe (DCU), specialmente dopo l’uscita di Johnson.

I nuovi co-CEO dei DC Studios James Gunn e Peter Safran sono quasi pronti ad annunciare i loro piani iniziali per il DCU rinnovato dopo l’uscita di Black Adam nelle sale, che ha portato reazioni contrastanti su tutti i fronti.

Solo un paio di mesi dopo il debutto del film, Johnson ha annunciato che si sarebbe ritirato dal suo ruolo nell’universo DC mentre lo studio cercava di dare nuova vita alla storia DC. Johnson ha anche affrontato in modo criptico i rapporti sul film, ammettendo solo di avere “il coraggio di fallire” dopo aver visto il suo progetto comportarsi come ha fatto.

Nel bel mezzo di quella rottura, uno dei co-protagonisti di Black Adam di Johnson ha condiviso i suoi pensieri sulla questione.

Parlando con The Hollywood Reporter (THR), la star di Black Adam Noah Centineo ha affrontato i cambiamenti in atto nell’universo DC, in particolare dopo che Dwayne Johnson ha annunciato che avrebbe lasciato il franchise. Centineo ha ammesso di non poter parlare di nulla di ciò che accade dietro le quinte, anche se è entusiasta “di vedere cosa faranno col mondo DC” i co-CEO dei DC Studios James Gunn e Peter Safran.

“Onestamente non posso nemmeno parlarne. Non so davvero quale sia il loro piano e sono entusiasta di vedere cosa faranno con il mondo DC. Per quanto mi riguarda, sono davvero entusiasta di vedere la visione di Peter Safran e James Gunn prendere vita, quei ragazzi sanno cosa stanno facendo. Quindi gli daremo fiducia. Sono entusiasta.”

Il duo ora a capo dei DC Studios è pronto a rivelare le prime informazioni concrete sulla loro lista di film nelle prossime settimane, che dovrebbe far luce sul destino di gran parte dell’attuale elenco di attori della DC. Centineo in precedenza aveva detto a Collider di aver provato a contattare Gunn direttamente, dicendo: “Gli ho mandato un messaggio. Ho mandato un piccione viaggiatore a casa sua”.

L’ attore di Black Adam ha anche raccontato a THR quanto si è divertito a lavorare al film, sottolineando come non si sia mai “divertito per quattro mesi di riprese come ha fatto” con quel film, ricordando quanto tutti siano diventati amici l’uno dell’altro.

“Ci siamo divertiti così tanto a girare quel film. Non credo di essermi mai goduto quattro mesi di riprese come ho fatto durante le riprese di quel film. Eravamo così tanti e ci siamo semplicemente mescolati insieme, tutti erano disposti a fare amicizia l’un l’altro, siamo diventati davvero una famiglia, e questo include anche Dwayne.”

Centineo si è assicurato di dare anche molto credito a Johnson, ripensando alle cene e alle esperienze che hanno condiviso insieme e quanto cuore ha avuto il film grazie al suo cast.

“Ha dato il tono, e non solo al cast, ma a tutte le persone coinvolte. Andavamo costantemente a cena e passavamo del tempo insieme, è una cosa che porterò con me per il resto della mia vita, per non parlare delle lezioni imparare nel lavorare con attori così iconici, profondamente esperti e talentuosi. Il nostro direttore della fotografia Lawrence Sher, il nostro regista [Jaume Collet-Serra], ma è stato il cuore messo nel film che porterò con me per sempre.”

