Noah Hawley ha rivela ciò che ama di Star Trek e su come questo influenzerà il suo film

Noah Hawley avrebbe diretto il prossimo film di Star Trek, in cui avrebbe introdotto un nuovo equipaggio della Flotta Stellare e sfidato i principi della Federazione Unita dei Pianeti.

Il film è ora in “stasi”, probabilmente a causa della storia di un virus che potrebbe colpire troppo vicino a causa della pandemia di coronavirus. Hawley però non ha rinunciato al film.

In una nuova intervista, Hawley – il cui lavoro include la creazione degli spettacoli televisivi Fargo e Legion – ha rivelato di più su ciò che ama di Star Trek e su come ciò avrebbe influenzato il suo film.

“Quello che mi piace di Star Trek è che non è una storia di guerra”, ha detto a Observer. “È una storia sull’esplorazione. È una storia sulla risoluzione creativa dei problemi. Il mio momento preferito in tutto Star Trek è ne L’ira di Khan, quando Kirk si mette gli occhiali da lettura per abbassare gli scudi di Khan. È un breve momento così esaltante perché sta usando lo strumento migliore che ha, la sua mente. Per quanto mi piacciano i film con Chris Pine, riguardavano principalmente il correre da un’estremità all’altra della nave per spegnere un incendio, per fermare una cosa, e poi prima che potesse riprendere fiato ha dovuto fare qualcos’altro. Sono molto più film d’azione e quello a cui volevo tornare era questa idea dell’umanità che giustifica l’esistenza nell’universo mostrando le sue migliori qualità.”

Hawley ha rivelato in precedenza che il film non includerebbe un noto equipaggio di Star Trek, e ha parlato del suo approccio alla continuità di Star Trek in una precedente intervista.

“Non stiamo portando Kirk e non stiamo portando Picard”, ha detto Hawley. “È un inizio da zero che poi ci permette di fare quello che abbiamo fatto con Fargo, dove per le prime tre ore dici: ‘Oh, non ha davvero niente a che fare con il film’, e poi trovi i soldi. Quindi tu premi il pubblico con una cosa che ama.”

