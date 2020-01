Noah Hawley sarebbe ancora disposto a dirigere Doctor Doom se la Marvel lo chiamasse

Il regista del nuovo film di Star Trek, Noah Hawley, ha offerto un aggiornamento sul suo film incentrato su Doctor Doom e sui piani della Marvel per il progetto.

Al Comic-Con del 2017, Noah Hawley ha annunciato che stava sviluppando un film incentrato sul famigerato cattivo dei Fantastici Quattro, in italiano conosciuto come Dottor Destino.

Mentre Noah Hawley aveva completato la sceneggiatura nel 2018, l’acquisizione da parte della Disney delle IP d’intrattenimento della 21st Century Fox ha lasciato il film di Doctor Doom in uno stato di incertezza sotto il controllo dei Marvel Studios.

Durante un’intervista con Deadline, Noah Hawley ha detto che “il telefono non ha squillato” quando gli è stato chiesto se il film di Doctor Doom stava andando avanti o meno ora che i Marvel Studios avevano assunto il controllo del personaggio. Tuttavia, mentre il suo lavoro sul prossimo film di Star Trek complica le cose, Noah Hawley ha aggiunto che rimarrà comunque disponibile per il film se la Marvel lo chiamerà.

“Adoro la sceneggiatura e ciò che ho fatto con essa. La Marvel sembra avere un piano per tutto, sarebbe bello se venissi compreso in quel piano. Non l’ho certamente inseguito, e con Star Trek la cosa si complica. Ma se il telefono squillerà, io ci starò.”

Noah Hawley aveva precedentemente descritto il film come un thriller geopolitico che sarebbe iniziato con Doctor Doom che metteva una cupola sul paese immaginario che governa chiamato Latveria. Il personaggio avrebbe quindi invitato una giornalista a essere la sua voce nel mondo.

I Marvel Studios hanno confermato i piani per includere I Fantastici Quattro nell’universo cinematografico Marvel durante il panel del Comic-Con di San Diego del 2019. Tuttavia, il progetto non è stato posto in elenco nella scaletta della Fase 4, il che significa che potrebbe passare del tempo prima di vedere tali personaggi su grande schermo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...