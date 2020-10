Noah Hawley spiega perché il franchise cinematografico di Star Trek ha bisogno di un grande budget

Il film di Noah Hawley di Star Trek è in attesa, ma il regista ha ancora dei pensieri sulle sfide inerenti alla realizzazione del film. Alcuni di loro hanno a che fare con il lato commerciale del processo.

Il franchise televisivo di Star Trek si sta espandendo su CBS All Access e continuerà a crescere almeno fino al 2027. Questo da solo offre una sfida particolare per convincere il pubblico a pagare il prezzo del biglietto per vedere lo stesso franchise in un cinema.

Con sia Hollywood che i cinema che lottano per capire come operare durante la pandemia di coronavirus, l’attuale clima del settore rende solo più difficile prendere tutto in considerazione.

“Una delle maggiori sfide che chiunque deve affrontare in questo momento è: ‘Qual è il piano di business per i lungometraggi?’. Certamente, siamo in un momento in cui l’esperienza al cinema è inattiva, e lo sarà ancora almeno per un anno o due”, dice Hawley a Collider. “E l’unico modo per recuperare davvero i tuoi soldi con un film da oltre 100 milioni di dollari è il botteghino, e se non puoi fare affidamento su questo, come gestisci quell’attività? A meno che tu non abbia un gioco di streaming davvero forte, che Disney ha provato a fare con Mulan, puoi recuperare i tuoi soldi in quel modo. Penso che questa sia una delle maggiori sfide nel realizzare un film con un marchio di cui le persone sono fan, assicurarsi che ne giustifichi le spese.”

Hawley considera anche il suggerimento di un film di Star Trek a budget ridotto che va all-in sui contenuti sci-fi e taglia le scene ad alto budget. Ciò comporta una serie diversa di problemi.

“Penso che sia possibile, anche se quello che interessa, specialmente con le compagnie cinematografiche che non hanno una forte spinta per la riproduzione in streaming, è che non abbiano il compito di fare un po’ di soldi”, dice Hawley. “L’unico business in cui possono essere è quello che gli fa guadagnare un sacco di soldi, quindi è il business del blockbuster. Se offrissi loro 20 milioni e ne guadagnassero al massimo guadagnare 80-90 milioni, non varrebbe niente per loro. Ora, sono sicuro che potresti andare su CBS All Access o da qualsiasi altra parte e dire: ‘Fammi fare un film di Star Trek di due ore per lo streaming”. Potrebbe valerne la pena. Ma l’esperienza cinematografica, questa è la vera sfida che penso affronteremo nei prossimi 5-10 anni.”

