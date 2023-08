Noah Schnapp è gay: commozione dei fan per il coming out, ecco cosa è successo

Un’autentica epifania nel mondo di Noah Schnapp, la stella acclamata di Stranger Things! In un intenso e intimo resoconto riportato da Variety, l’attore ha finalmente gettato luce sul suo commovente coming out, svelando che il ruolo di Will Byers nella celebre serie ha giocato un ruolo cruciale nel processo di condivisione di un dettaglio così personale con il mondo.

Con un video condiviso su TikTok che ha scosso la comunità online, Schnapp ha svelato la verità dietro il suo silenzio di lunga data. Le risposte non si sono fatte attendere, con un torrente di messaggi carichi di sostegno, amore e arcobaleni digitali.

Il punto di svolta è emerso quando, nel 2022, la serie ha rivelato che Will Byers, l’alter ego di Schnapp, era gay. In un’esplosione di sincerità, l’attore ha condiviso che senza Stranger Things non sarebbe mai riuscito a svelare la sua identità sessuale, a capirsi. Grazie a Will invece, il processo è stato più semplice. Una simbiosi straordinaria tra l’attore e il personaggio che ha risuonato in modo profondo e duraturo.

Noah Schnapp: un viaggio verso l’accettazione

Una rivoluzione interiore inaspettata per Noah Schnapp! Mentre le telecamere di Stranger Things catturavano avventure sovrannaturali, nell’ombra un’altra storia affascinante prendeva forma. Matt Duffer, l’architetto di questo mondo intrigante, ha svelato che l’attore dietro la maschera di Will Byers nascondeva un segreto più grande dell’Upside Down.

La tensione nell’aria si è intensificata quando i commenti online hanno iniziato a suggerire che Schnapp potesse condividere una connessione personale con la sessualità del suo personaggio. Mentre si negava tenacemente questa possibilità, l’attore ha confessato che l’incredibile spinta verso l’auto-riflessione è venuta proprio dal suo coinvolgimento con Will. Quando la terza stagione ha fatto l’inaspettata rivelazione, tutto è cambiato. Schnapp, che aveva già calcato le aule universitarie, ha realizzato che l’attenzione delle ragazze non era ciò che cercava. Un’intensa conversazione con la sua gemella Chloe ha rappresentato il primo passo verso un carico sollevato.

Le battaglie interne di Schnapp hanno provocato un’avalanche di emozioni fisiche e psicologiche, che hanno portato sua madre a rivelare un segreto a lungo custodito. La strada verso l’accettazione lo ha portato a condividere la verità con amici, famiglia e persino il mondo intero. Millie Bobby Brown, sua collega di set, non poteva nascondere l’attesa per questo momento di autenticità. Un’amara dolcezza ha infine accompagnato il giovane attore al suo viaggio di rivelazione.

Sotto l’occhio vigile di Shawn Levy, una figura paterna nel suo percorso, Schnapp ha intrapreso un viaggio di autodescoperta che lo ha portato alla realizzazione e alla liberazione. Con la prossima stagione di Stranger Things in arrivo, l’attore prevede che il suo nuovo capitolo personale influenzerà persino la sua performance sullo schermo, gettando nuova luce sul suo personaggio e regalando al pubblico un affascinante passaggio verso la maturità.