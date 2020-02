Non Aprite quella Porta: Ryan e Andy Tohill dirigeranno il reboot

Il riavvio di Non Aprite quella Porta ha trovato i suoi registi.

Diretto dal compianto Tobe Hooper e distribuito nel 1974, il film originale ha seguito cinque personaggi in viaggio per visitare la tomba del nonno in Texas. Finiscono per divenire vittime, dovendo sopravvivere al terrore generato da Leatherface e dalla sua famiglia di cannibali. Considerato sin da subito un classico di culto, il film di Hooper è stato sia elogiato che criticato per aver enfatizzato il gore ed il dark humor.

Nei decenni successivi al suo debutto, Non Aprite quella Porta si è evoluto in un franchise nel genere horror. È anche degno di nota per le prime grandi performance di future star come Renee Zellweger e Matthew McConaughey.

Come quasi ogni progetto horror che raggiungere uno status d’icona, la visione di Hooper ha generato una serie di sequel e remake. Nel 2003, Michael Bay ha prodotto una re-immaginazione del film con lo stesso nome. Il film, interpretato da Jessica Biel, è stato un successo al botteghino nonostante le recensioni ampiamente negative che aveva raccolto. Ha portato a un prequel, uscito nel 2006, prodotto anch’esso da Bay. Altri tentativi di reinventare Leatherface includono Texas Chainsaw 3D.

È probabile che Ryan e Andy Tohill sperino di ottenere qualcosa di più vicino all’Halloween della Blumhouse, dirigendo un progetto che fa appello sia alla critica che al pubblico. Secondo Variety, il duo di registi è stato scelto per dirigere l’ultimo Non Aprite quella Porta, attualmente in lavorazione presso la Legendary Pictures. Fede Alvarez, direttore di Don’t Breathe e The Girl in the Spider’s Web, produrrà il riavvio insieme a Rodolfo Sayagues. La sceneggiatura sarà scritta da Chris Thomas Devlin.

