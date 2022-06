Nope: ecco il trailer del nuovo film di Jordan Peele

Universal Pictures ha rilasciato il trailer finale di Nope, il film horror cosmico del regista di Get Out, Jordan Peele.

La connessione UFO che dà forma a questo film è qualcosa che differenzierà enormemente Nope dai precedenti film horror di Peele, Get Out e Us, che hanno entrambi affrontato l’orrore che puoi trovare nelle situazioni quotidiane quando vengono portate a un estremo fantastico.

Descritto come una “rivisitazione del film estivo”, la Universal definisce il film un “nuovo incubo pop” e una “epopea horror espansiva”.

Prima dell’uscita del trailer del film, tutto ciò che sapevamo del film era il cast, e un teaser poster che conteneva solo le immagini minacciose di una nuvola con una coda di aquilone che pende da essa. Il trailer ufficiale ci ha offerto più contesto, confermando che il film parla di UFO e alieni. Brevi frammenti degli extraterrestri si vedono nel primo trailer del film con una piccola anticipazione delle loro navicelle spaziali.

Potete vedere il trailer qui sotto:

E qui sotto in italiano:

“Cos’è un miracolo cattivo?”. Il vincitore del premio Oscar® Jordan Peele ha sconvolto e ridefinito l’horror moderno con Scappa – Get Out e poi con Noi – Us. Ora è pronto a creare un nuovo incubo pop: un’esperienza horror epica, Nope.

Il film riunisce Peele con il premio Oscar® Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Judas and the Black Messiah), a cui si uniscono Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all’Oscar® Steven Yeun (Minari, Okja) nei panni dei residenti di una solitaria valle della California interna, testimoni di una scoperta inquietante e agghiacciante.

Il cast di Nope include anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection). Il film è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (Noi – Us, Candyman) e Jordan Peele per Monkeypaw Productions. Il film sarà distribuito da Universal Pictures in tutto il mondo.

