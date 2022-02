Nope: online il primo trailer per il nuovo horror di Jordan Peele

Questo 2022 sarà un anno d’oro per gli amanti del genere horror, con il ritorno in sala di registi come Ari Aster, Robert Eggers e Jordan Peele; tre nomi e tutt’e tre solo con due film nel curriculum, ma tutti grandissime opere che a momenti sfiorano, e forse raggiungono, il capolavoro.

Ancora poco si sa del prossimo di Aster, e abbiamo già visto il primo trailer per il The Northman di Eggers, mentre quest’oggi vi riportiamo il primo trailer per Nope, il prossimo film di Jordan Peele in uscita quest’estate, per la precisione il 22 luglio.

Qui di seguito trovate il trailer, che ci presenta un film dal sapore profondamente lovecraftiano e, ancora una volta, pregno della maestria registica di questo fenomenale regista e sceneggiatore.

Nope uscirà nelle sale italiane il 22 luglio 2022, scritto e diretto da Jordan Peele, e prodotto da Ian Cooper e lo stesso Peele.

Nel cast Daniel Kaluuya (James Haywood), Keke Palmer (Jill Haywood), Barbie Ferreira, Steven Yeun e Michael Wincott.

La fotografia è a cura di Hoyte Van Hoytema e con musiche di Michael Abels.

