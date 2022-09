Nosferatu: Bill Skarsgard e Lily-Rose Depp entrano nel cast del remake di Robert Eggers

La tanto attesa nuova interpretazione di Robert Eggers della storia di Nosferatu sembra stia andando avanti, poiché stando a Deadline, Bill Skarsgard è incaricato di interpretare il personaggio principale e Lily-Rose Depp è in trattative per la parte della co-protagonista.

Il film è ora prodotto da Focus Features con Eggers incaricato di dirigere e scrivere la sceneggiatura. Jeff Robinov, John Graham, Chris Columbus e Eleanor Columbus collaborano.

Nella nuova rivisitazione, il film è una storia gotica di ossessione tra una giovane donna stregata (Depp) nella Germania del 19° secolo e l’antico vampiro della Transilvania (Skarsgard) che la perseguita, cosa che porta con sé un orrore indicibile.

Il film è stato un progetto che Eggers per anni ha cercato di sviluppare, ed è arrivato vicino al mettere insieme le cose nel 2019 con Anya Taylor-Joy e Harry sotto lo Studio 8. Il film è stato messo in pausa quando lo Studio 8 ha calcolato il budget e una schiera di talenti. Eggers alla fine ha messo in pausa il film ed ha sviluppato The Northman.

Dopo il film sui vichingh, Eggers ha iniziato a guardare verso altri progetti, ma ha sempre avuto l’obiettivo di tornare al racconto gotico e una volta che Focus ha deciso di produrlo Eggers è tornato attivo. Skarsgard è subito scelto per interpretare la nuova versione del mostro del 19° secolo, dopo che Taylor-Joy l’ha convinto ad accettare.

Purtroppo Taylor-Joy ha dovuto rinunciare per conflitti dsi programmazione, e la figlia di Johnny Depp, Lily-Rose Depp è subentrata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...