Nova: Marvel Studios starebbero sviluppando un progetto con Sabir Pirzada alla sceneggiatura

Richard Rider alias Nova sembra esser in procinto d’entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, stando a Deadline.

A quanto pare, la Marvel starebbe sviluppando un progetto su Nova con Sabir Pirzada a bordo per scriverlo. Al momento non è noto se questo sarà sviluppato come un lungometraggio o una serie limitata per Disney+. Come sempre il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige produrrà.

Nova è apparso per la prima volta in un numero del 1966 di Super Adventures come un membro della forza di polizia intergalattica nota come Nova Corps con cui ha acquisito abilità sovrumane tra cui forza, volo e resistenza agli urti. Sebbene il personaggio non abbia avuto molti scontri con figure principali del MCU attuale o in passato, ha partecipato ad alcune battaglie con gli Skrull, che hanno ruoli importanti nei progetti Marvel recenti e imminenti come Captain Marvel e la serie limitata Secret Invasion.

Per quanto riguarda Pirzada, come tanti sceneggiatori che realizzano un progetto Marvel di alto profilo, è apparso di recente nella comunità di scrittori dello studio aiutando a sviluppare l’attesissima serie Moon Knight che debutterà il 30 marzo su Disney+.

Mi piace: Mi piace Caricamento...