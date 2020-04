Now You See Me 3: Lionsgate ha assunto lo sceneggiatore di American Hustle per scrivere il film

La Lionsgate ha assunto lo sceneggiatore di American Hustle, Eric Warren Singer, per scrivere Now You See Me 3, l’ultimo capitolo della trilogia basata su una nuova interpretazione di Singer.

I primi due film della serie Now You See Me hanno incassato complessivamente 687 milioni di dollari in tutto il mondo. I film precedenti vedevano nel cast Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco e Morgan Freeman, tra gli altri. Nessun casting è stato ancora impostato per la terza puntata.

La versione di Singer introdurrà nuovi personaggi nel mondo, creando allo stesso tempo opportunità per il cast originale di riprendere i loro ruoli.

Jonathan Bayme e la sua compagnia, Theory 11, serviranno come consulenti di prestigio per i registi. Bobby Cohen e Alex Kurtzman di Secret Hideout stanno collaborando di nuovo per produrre. Meredith Wieck e Aaron Edmonds supervisioneranno il progetto per Lionsgate.

