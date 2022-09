Now You See Me 3: Lionsgate sceglie Ruben Fleischer per dirigere il terzo film della saga

Il regista di Venom e Uncharted, Ruben Fleischer, è stato scelto per dirigere il prossimo episodio di Now You See Me di Lionsgate.

Il franchise coinvolge illusionisti ladri conosciuti come The Four Horseman, i primi due film messi insieme hanno guadagnato $ 686,5 milioni. I film precedenti erano interpretati, tra gli altri, da Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco e Morgan Freeman.

Per la sceneggiatura, lo studio ha anche coinvolto lo sceneggiatore di Orgoglio e pregiudizio e Zombies, Seth Grahame-Smith, per lavorare a una nuova bozza sotto la supervisione di Fleischer. La bozza precedente è stata scritta dal candidato all’Oscar Eric Warren Singer, che in precedenza ha co-scritto i successi Top Gun: Maverick e American Hustle.

Commentando l’annuncio, Fleischer ha dichiarato: “Ci sono tre cose in questo mondo che amo assolutamente… Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e la magia”.

“Avere la possibilità di lavorare con questi due attori di talento, così come il resto dell’incredibile cast dei film, è un sogno che si avvera. Sono un fan da sempre dei film sulle rapine: amo essere attratto dai colpi di scena e dal mistero in cui nulla è come sembra. E questo è ancora più vero quando i ladri sono maghi: le opportunità sono infinite. Eric è stato in grado di sbloccare un nuovo ed eccitante modo di fare questi film, quindi sono entusiasta di approfondirli ulteriormente.”

Bobby Cohen, insieme ad Alex Kurtzman di Secret Hideout, produrrà il nuovo film. Meredith Wieck e Chisom Ude stanno supervisionando il progetto per Lionsgate.

Il presidente del Lionsgate Motion Picture Group Nathan Kahane ha aggiunto che il regista ha dimostrato più e più volte di avere un talento speciale nel campo dell’intrattenimento di successo.

“Offre scene di grande eccitazione mentre mantiene l’attenzione sui personaggi a cui il pubblico tiene. Ci sentiamo come se avessimo assemblato un dream team per far decollare questo film. Per tutti quelli che abbiamo tenuto con il fiato sospeso, l’attesa è quasi finita.”

