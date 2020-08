Nuove date di uscita per GI Joe: Snake Eyes, Scream 5, Clifford the Big Red Dog e un nuovo Paranormal Activity

Paramount Pictures ha annunciato nuove date di uscita per alcuni dei suoi grandi progetti cinematografici in arrivo. Questi progetti includono GI Joe: Snake Eyes, Scream 5, Clifford the Big Red Dog e un nuovo film Paranormal Activity.

Snake Eyes: GI Joe è stato spostato dal 23 ottobre 2020 al 22 ottobre 2021.

Scream 5 uscirà il 14 gennaio 2022.

Clifford the Big Red Dog si trasferirà dal 13 novembre 2020 al 5 novembre 2021.

Il nuovo film Paranormal Activity è stato settato per uscire il 4 marzo 2022 anziche il 19 marzo 2021.

GI Joe: Snake Eyes è diretto da Robert Schwentke (RED, The Captain) e il cast del film include anche Samara Weaving nei panni di Scarlett, Ursula Corbero nei panni della Baronessa e Andrew Koji nei panni di Storm Shadow. Il film presenta anche Iko Uwais, che interpreta Hard Master: “L’insegnante duro come i pugni di Snake Eyes che è anche un abile maestro spadaccino”. Poi c’è l’attore di The Expanse, Steven Allerick, che interpreterà il ruolo del padre dell’iconico commando ninja GI Joe.

Lo spin-off di GI Joe segue Snake Eyes “che mentre è a caccia dell’uomo che ha ucciso suo padre, viaggia in Giappone e si allena con l’antico clan ninja Arashikage”. Gli Arashikage “hanno lavorato come assassini nell’oscurità per generazioni, usando l’inganno per guadagnarsi da vivere come ninja, oltre a sviluppare la reputazione di essere in grado di svolgere compiti impossibili”.

Scream 5 è stato sviluppato dai registi di Ready or Not, Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Stanno dirigendo il film su una sceneggiatura scritta da James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) e Guy Busick (Ready or Not). Finora i membri del cast rivelati sono David Arquette, Courteney Cox, Jenna Ortega, Melissa Barrera e, si spera, Neve Campbell.

Per quanto riguarda i dettagli della storia, tutto quello che sappiamo in questo momento è che “seguirà una donna che torna nella sua città natale per cercare di scoprire chi ha commesso una serie di crimini feroci”.

Clifford the Big Red Dog è diretto da Walt Becker su una sceneggiatura di due team di sceneggiatori composti da David Ronn e Jay Scherick, Stan Chervin e Annie Mumolo. Nel cast Darby Camp nei panni di Emily Elizabeth, Jack Whitehall nei panni di Uncle Casey, John Cleese, David Alan Grier, Sienna Guillory, Rosie Perez, Kenan Thompson e Izaac Wang.

Il film vedrà “Emily (Big Little Lies ‘Darby Camp), che sta lottando per adattarsi a casa e a scuola, scoprire un piccolo cucciolo rosso che è destinato a diventare il suo migliore amico. Quando Clifford subisce magicamente uno scatto di crescita e attira l’attenzione di un’azienda di genetica, Emily e suo zio Casey (Jack Whitehall) devono combattere le forze dell’avidità mentre corrono per New York City”.

Non sono stati annunciati dettagli per il nuovo film senza titolo di Paranormal Activity.

