Nuove ricerche rendono i raptor di Jurassic Park ancor meno accurati

Una nuova ricerca sui fossili dei raptor ha indicato che Jurassic Park è ancora più impreciso di quanto si credesse in precedenza. Il franchise continua comunque, con Jurassic World: Dominion di Colin Trevorrow, che uscirà l’11 giugno 2021. La scienza dubbia non ha danneggiato i film al botteghino, dato che Jurassic World: Il Regno Distrutto ha incassato oltre 1,3 miliardi in tutto il mondo.

Ma anche se l’originale di Steven Spielberg regge come un punto di riferimento per gli effetti visivi che ha generato uno dei franchise moderni di maggior successo, la scienza persiste nel creare conoscenza e ad ogni nuovo tassello che si aggiunge i dinosauri del franchise aquistano sempre meno verosimiglianza – bisogna sempre ricordarsi però che il primo film è del 1993, che si sono parzialmente ispirati alle ricerche dell’epoca, e che tutto sommato è un film di fantascienza.

Recentemente un gruppo di ricercatori ha pubblicato una nuova ricerca che rivela l’ultimo difetto che mina la presunta accuratezza scientifica di Jurassic Park. Popular Mechanics riporta in un articolo facenti parte di branche scientifiche note come Paleogeografia, Paleoclimatologia e Paleoecologia, le nuove scoperte sui velociraptor basate sulla ricerca fossile. Le loro conclusioni concludono che era improbabile che i raptor cacciassero in branchi, rendendo le migliori scene di Jurassic Park estremamente inaccurate. Questo nuovo rapporto danneggerebbe anche la veridicità dell’aspetto dei velociraptor in Jurassic World, oltre anche al funzionamento della squadra comandata dal personaggio di Chris Pratt.

L’autore dell’articolo, Joseph Frederickson, ha ipotizzato che i raptor probabilmente cacciassero da soli perché “i dinosauri viventi (uccelli) e i loro parenti (coccodrilli) di solito non cacciano in gruppo e raramente cacciano mai prede più grandi di loro”.

Gli scienziati hanno usato una cosa chiamata “analisi isotopica stabile” per ricercare fossili del Deinonychus antirrhopus, in realtà il vero dinosauro a cui Steven Spielberg si è ispirato per la realizzazione dei suoi velociraptor in quanto più scenografico. Nonostante questi fossili provenissero dal primo periodo del cretaceo, gli isotopi stabili non si deteriorano nel tempo, rendendoli molto utili in archeologia e paleontologia. Il Deinonychus antirrhopus è diverso dal velociraptor, ma ha anche una somiglianza più stretta con i raptor ritratti in Jurassic Park, come detto sopra. Eppure i denti dei raptor più grandi e più giovani nello studio avevano diversi livelli di isotopi di carbonio, il che significa che avevano diete diverse. Pertanto, i ricercatori hanno concluso che i genitori non davano da mangiare ai loro piccoli, il che significa che i raptor non cacciando insieme.

I raptor sono probabilmente i mostri più spaventosi di Jurassic Park. Tutti ricordano quando hanno cacciato e ucciso Robert Muldoon, o inseguito i giovani Tim e Lex in cucina. Il dottor Grant descrive persino un attacco di squadra coordinato in una scena iniziale. Quindi ora ci sono molti momenti memorabili dei raptor nel franchise di Jurassic Park che, a seguito delle ricerche, hanno acquisito un aspetto ancor più fantasioso. Ma poi, lo stesso si può dire dell’intero film visto che si tratta di creature che vivevano sulla Terra 65 milioni di anni fa, ricreate in laboratorio con esperimenti genetici per esistere nei tempi moderni. Team del sonoro mischiarono delfini, oche e altri animali per creare i versi dei loro velociraptor. Nel frattempo, i veri velociraptor probabilmente assomigliavano più a tacchini troppo cresciuti, con piume, e avevano corpi più piccoli.

E questa è solo una cosa che Jurassic Park ha sbagliato sui dinosauri, ma ciò non dovrebbe minare la meraviglia che il film mette in scena, dopotutto dovrebbe essere facile per un cult del cinema senza tempo coesistere con il progresso scientifico della vita reale, visto che da una parte abbiamo arte e finzione, che non deve in alcun modo rispondere alla realtà, e dall’altra abbiamo il mezzo per spiegare il mondo, la scienza.

Lasciamo quindi che la scienza si occupi di affermare la verità, e ringraziamo i grandi scienziati che arricchiscono il nostro bagaglio culturale in quanto specie, magari portandoli a vedere un prodotto di finzione come Jurassic Park.

