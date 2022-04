Nuovi sviluppi sembrano smentire la Warner voglia sostituire Ezra Miller nel DCEU

Mentre i film DC della Warner Bros. affrontano l’ennesimo round di ritardi e spostalizi, The Flash è al centro di una serie di assurde polemiche, e come sempre in questi casi vengono fuori le esagerazioni.

Tutto questo polverone si è alzato dopo che il suo attore protagonista, Ezra Miller, si è ritrovato in un mondo di guai legali dopo essere stato arrestato in un bar karaoke hawaiano con l’accusa di condotta molesta.

Questa non è la prima volta che Miller si trova in questo tipo di guai, essendo stato anche accusato di aver soffocato un’altra donna in Islanda un paio di anni fa. Ora, mentre l’attore si prepara per il suo quinto film DCEU, tra cui la Justice League di Zack Snyder e il finale della prima stagione di Peacemaker, i rapporti hanno suggerito che il suo tempo con la DC potrebbe essere in serio pericolo.

Di recente, apparenti rapporti interni di cui non si conosceva l’affidabilità hanno lasciato intendere che la Warner Bros. avesse tenuto un “incontro di emergenza” per discutere le opzioni circa il futuro di Miller nel DCEU, durante cui lo studio avrebbe avuto il consenso generale sul fatto che qualsiasi progetto in arrivo con Miller, comprese eventuali apparizioni DC, sarebbe stato interrotto fino al prossimo anno. Tuttavia, un nuovo aggiornamento ha rivelato che questo potrebbe essere falso.

In una recente storia di IGN, una fonte della Warner Bros ha confutato le notizie sullo studio che avrebbe avuto un incontro di emergenza riguardo ad Ezra Miller e sulla situazione che circonda The Flash. La fonte ha affermato che questo incontro non ha mai avuto luogo e ha respinto i rapporti definendoli un’esagerazione.

Ezra Miller sta senza dubbio attraversando un periodo difficile nella sua vita personale prima di quella che dovrebbe essere una delle più grandi uscite cinematografiche del 2023. Anche se The Flash ha completato le riprese quasi sei mesi fa, con più di un anno di tempo per il suo debutto, le azioni di Miller hanno messo in serio pericolo lo status del franchise agli occhi dei fan.

