Obi-Wan Kenobi: Deborah Chow parla del possibile nuovo incontro fra il protagonista e Darth Vader

Il motivo della rivincita tra Obi-Wan e Darth Vader sorprenderà i fan di Star Wars.

Lucasfilm sta facendo il proprio ritorno su Disney+ dopo la serie su Boba Fett con un altro personaggio classico, Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor riprende il suo amato ruolo al fianco di Hayden Christensen, che rivisita Darth Vader, questa volta sul piccolo schermo.

Obi-Wan Kenobi è ormai fuori dal sacco in termini di marketing, che è diretta da Deborah Chow con una storia scritta da Joby Harold. Durante il suo periodo promozionale, sono emersi nuovi dettagli su cosa aspettarsi dallo spettacolo, incluso l’arrivo di Reva/The Third Sister di Moses Ingram, che funge da principale antagonista della storia. Sia Joel Edgerton che Bonnie Piesse torneranno rispettivamente nei panni di Owen e Beru Lars, mentre è stato confermato che apparirà anche un giovane Luke Skywalker.

In mezzo a tutto questo, tuttavia, probabilmente la parte più eccitante di Obi-Wan Kenobi è il re-incontro tra gli ex alleati, Obi-Wan e Anakin Skywalker, che ora è conosciuto come Darth Vader. Mentre il loro litigio è stato affrontato in Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith, sembra che avranno un rematch, o un semplice re-incontro, nella serie, e il motivo del loro imminente faccia a faccia pare sarà qualcosa di totalmente inaspettato.

Come parte dell’ampio report su Star Wars di Vanity Fair, Chow ha parlato della rivincita di Obi-Wan e Darth Vader in Obi-Wan Kenobi. Anche se il la regista è stata attenta a non rivelare spoiler, l’intervista suggerisce che il motivo dell’incontro tra i due “potrebbe sorprendere anche i fan più accaniti di Star Wars”.

“Per me, attraverso i prequel, attraverso la trilogia originale, c’è una dinamica da storia d’amore tra questi due che attraversa l’intera storia. Mi sentivo come se fosse abbastanza difficile non [includere] la persona che ha lasciato Kenobi in tale angoscia nella serie. […] Non credo che non gli importerà mai di lui. La cosa speciale di quella relazione è che si amavano.”

