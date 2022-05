Obi-Wan Kenobi: ecco il trailer esteso dell’attesa serie Disney+

Grazie a l’ultima copertina di EW abbiamo potuto dare un’occhiata al ritorno di Ewan McGregor nei panni del famoso Jedi, reso famoso dalla saga di Star Wars ma soprattutto dalla trilogia prequel. Successivamente abbiamo potuto dare una nuova occhiata al progetto grande ad un teaser trailer e ad alcune immagini, ma quello che aspettavamo era un trailer più corposo.

Oltre alla copertina che ha mostrato il primo closer-look a McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi, sono state discusse altre cose circa la serie, come l’ingresso di una nuova compositrice e il ritorno di John WIlliams per una traccia della soundtrack in particolare, ma non è questo che alla gente interessa. Abbiamo visto il ritorno dell’attore nei panni del Jedi, ma anche Joel Edgerton nei panni dello zio Owen. Abbiamo anche il tuo first-look al nuovo temibile cattivo del franchise sotto forma di un implacabile Inquisitore di nome Reva, interpretata da Moses Ingram di The Queen Gambit.

Ma oggi, durante la celebrazione dello Star Wars Day, il canale youtube di Star Wars ha pubblicato il trailer esteso di Obi-Wan Kenobi, l’attesissima serie incentrata sul leggendario cavaliere Jedi.

Potete vederlo qui sotto:

E qui sotto il poster promozionale:

Il prodotto targato Disney e Lucasfilms arriverà quest’anno su Disney+, e come sappiamo la notizia più eclatante attorno a questa serie non è solo il ritorno del talentuoso Ewan McGregor nel ruolo del leggendario maestro Jedi, ma anche quella di Hyden Christensen, che qui torna nei panni di Darth Vader.

Obi-Wan Kenobi è diretto da Deborah Chow, regista di due episodi acclamati dalla critica della prima stagione di The Mandalorian. La serie è prodotta da Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e lo scrittore Joby Harold. Il direttore del casting è Carmen Cuba.

La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader. La serie è interpretata da Ewan McGregor, che riprenderà il suo ruolo nei panni dell’iconico Maestro Jedi, e segna anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader. Si uniscono al cast anche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. Obi-Wan Kenobi è diretta da Deborah Chow, mentre gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold.

Mi piace: Mi piace Caricamento...