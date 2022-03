Obi-Wan Kenobi: ecco la prima immagine di Darth Vader dalla serie Disney+

Nella giornata di ieri vi abbiamo mostrato le prime immagini del ritorno di Ewan McGregor nei panni del Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, in arrivo il 25 maggio su Disney+. Quelle immagini includevano anche il ritorno di Joel Edgerton nei panni dello zio Owen, così come un nuovo formidabile nemico sotto forma di un Inquisitore sensibile di nome Reva, interpretato da Moses Ingram di The Queens Gambit.

Ma McGregor ed Edgerton non sono gli unici attori che tornano nel franchise di Star Wars per la nuova serie, e Reva e il Grande Inquisitore (visti nel trailer recentemente pubblicato) non sono gli unici cattivi imperiali a caccia.

Alcuni rumori di un respiro grave ce l’hanno anticipato, ed oggi possiamo vedere l’oscuro lord Vader in persona nella nuova foto di Entertainment Weekly. Ovviamente sappiamo che sotto l’elmo torna niente popò di meno che Hayden Christensen in persona, protagonista della trilogia prequel di Star Wars.

Potete vedere l’immagine qui sotto:

Il prodotto targato Disney e Lucasfilms arriverà quest’anno su Disney+, e come sappiamo la notizia più eclatante attorno a questa serie non è solo il ritorno del talentuoso Ewan McGregor nel ruolo del leggendario maestro Jedi, ma anche quella di Hyden Christensen, che qui torna nei panni di Darth Vader.

Obi-Wan Kenobi è diretto da Deborah Chow, regista di due episodi acclamati dalla critica della prima stagione di The Mandalorian. La serie è prodotta da Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e lo scrittore Joby Harold. Il direttore del casting è Carmen Cuba.

La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

La serie è interpretata da Ewan McGregor, che riprenderà il suo ruolo nei panni dell’iconico Maestro Jedi, e segna anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader. Si uniscono al cast anche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

Obi-Wan Kenobi è diretta da Deborah Chow, mentre gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold.

