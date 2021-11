Obi-Wan Kenobi: ecco un sizzle reel che ci porta dietro le quinte della serie Disney +

Dopo l’eccellente The Mandalorian con le sue due stagioni, e l’annuncio di un imminente vasto rooster di titoli televisivi dedicati all’universo di Star Wars, uno dei progetti più attesi ambientati nella galassia lontana, lontana è sicuramente la serie limitata dedicata ad Obi-Wan Kenobi.

Il prodotto targato Disney e Lucasfilms arriverà il prossimo anno su Disney+, e come sappiamo la notizia più eclatante attorno a questa serie non è solo il ritorno del talentuoso Ewan McGregor nel ruolo del leggendario maestro Jedi, ma anche quella di Hyden Christensen, che qui torna nei panni di Darth Vader.

Con un comunicato social, Lucasfilm ha rivelato a marzo l’intero cast della serie, mostrando come siano parte, oltre ovviamente ai due sopracitati, anche Kumail Nanjiani, Moses Ingram, Joel Edgerton, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. Assieme a questo annuncio è stato anche rivelato che la produzione comincerà molto presto.

Obi-Wan Kenobi è diretto da Deborah Chow, regista di due episodi acclamati dalla critica della prima stagione di The Mandalorian. La serie è prodotta da Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e lo scrittore Joby Harold. Il direttore del casting è Carmen Cuba.

Oggi durante il Disney Plus Day è stato rilascio un sizzle reel interessante che ci porta dietro le quinte della serie, e quindi ve lo proponiamo qui sotto:

Oltre a Christensen e McGregor, il cast include Maya Erskine, Bonnie Piesse, Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie che interpretano personaggi finora sconosciuti. Joel Edgerton riprenderà il ruolo di Owen Lars, mentre si dice che il personaggio di Kang sia un Inquisitore.

Le riprese dello spettacolo sono iniziate all’inizio di quest’anno dopo numerosi ritardi dovuti alla pandemia di COVID-19 e, secondo quanto riferito, si sono concluse ad agosto. Dato questo lasso di tempo, è probabile che Obi-Wan Kenobi arrivi nel 2022. Nel frattempo, la prossima serie di Star Wars live-action che sarà presentata in anteprima su Disney+ sarà The Book of Boba Fett questo dicembre.

