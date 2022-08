Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor dona un aggiornamento circa la possibile continuazione

Ewan McGregor offre un promettente aggiornamento sulla seconda stagione di Obi-Wan Kenobi.

Dopo anni di clamore da quando la Disney ha dato il via alla rinascita di Star Wars, l’attore ha finalmente ripreso il ruolo del Maestro Jedi nella serie Disney+. Obi-Wan Kenobi doveva essere originariamente un film come parte della serie antologica di Star Wars della Lucasfilm. Tuttavia, tra lo studio che ha staccato la spina a quei film e il lancio di Disney+, è stato deciso che sarebbe stato meglio raccontare invece una nuova storia del Maestro Jedi sulla piattaforma di streaming.

Dopo una serie di ritardi, Obi-Wan Kenobi ha finalmente debuttato su Disney+ nel maggio del 2022. Composta da sei episodi, la serie ha rivelato la storia sconosciuta di Obi-Wan e la Principessa Leia da bambina. La storia della serie ha portato il jedi a incontrare Darth Vader due volte da La Vendetta dei Sith. Mentre alcuni spettatori hanno criticato lo show, Obi-Wan Kenobi è stato generalmente ben accolto e c’è stato molto interesse circa una potenziale stagione 2.

A più di due mesi dalla conclusione della prima stagione di Obi-Wan Kenobi, McGregor ha offerto un promettente aggiornamento sulla possibilità di una seconda stagione.

Apparendo al Superhero Comic-Con 2022 in Texas (tramite @KenobisEopie), l’attore ha affermato che, sebbene non ci siano informazioni ufficiali finora, è abbastanza sicuro che Disney e Lucasfilm stiano solo dando tempo al tempo per dare il via libera alla nuova stagione. McGregor ha riaffermato anche il suo entusiasmo nel riprendere di nuovo il ruolo di Obi-Wan.

I commenti di McGregor sono interessanti poiché, quando è stato annunciato il progetto su Obi-Wan Kenobi, era considerata una serie limitata. Ciò significa che non c’erano piani per una stagione 2 e che quindi avrebbe avuto un finale definitivo.

Poiché Obi-Wan Kenobi è ambientato tra i prequel di Star Wars e la trilogia originale, può raccontare molte storie interessanti, tuttavia, lo spettacolo ha anche avuto una chiara conclusione dopo che la giovane Leia è stata salvata con successo dall’Impero, mentre Darth Vader ha smesso di dare la caccia a Obi-Wan, quindi non sappiamo dove il progetto possa andare a parare adesso.

Ma considerando il suo successo, per non parlare dell’interesse del cast principale a continuare la storia dello show, la convinzione di McGregor che Disney e Lucasfilm stiano solo aspettando il momento giusto per andare avanti ha senso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...