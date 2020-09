Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor la serie avrà una stagione ma rimarrà aperta ad una continuazione

Un progetto Obi-Wan Kenobi è stato sospeso nell’etere così a lungo che è quasi surreale quando otteniamo dettagli concreti. Ma la star Ewan McGregor è ansiosa di fornire aggiornamenti sulla sua attesissima serie incentrata su Obi-Wan Kenobi di Disney +, che ha confermato sarà di una singola stagione. Anche se comunque l’attore ha lasciato aperte le possibilità di continuarla.

In una recente intervista che ha con ET Online, McGregor ha confermato che la prossima serie TV senza titolo di Obi-Wan Kenobi durerà solo una stagione. Ma, forse, se la serie si dimostrerà un successo per la Disney, ci sarà la possibilità che altre ne seguano:

“A quanto ho capito, è una stagione a sé stante. Vedremo. Chissà?”.

McGregor ha anche confermato che non aspetteremo a lungo per lo spettacolo. Le telecamere dovrebbero iniziare a girare nella primavera del 2021, nonostante le attuali restrizioni a causa della pandemia, il che significa che potremmo vedere il debutto della serie alla fine del prossimo anno o all’inizio del 2022. Ciò sarebbe in linea con una presentazione di Disney + francese di aprile. Secondo le informazioni, la serie su Obi-Wan live-action sarebbe fissata per il 2022.

“La primavera del prossimo anno iniziamo”, ha rivelato McGregor circa i piani di produzione. “Ne sono davvero entusiasta. Sarà fantastico, credo.”

McGregor è stato il portavoce più coerente del progetto su Obi-Wan Kenobi di Disney +, rivelando per la prima volta che la serie era in sviluppo lo scorso anno come serie di sei episodi. Avrebbe dato più anticipazioni nel corso dell’anno, rivelando i piani per utilizzare la tecnologia Stagecraft di The Mandalorian nella serie, nonché informazioni su come il progetto è passato dall’essere un lungometraggio a una serie.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...