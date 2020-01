Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor rassicura sulla serie Disney +

Ieri è uscito un rapporto secondo cui la serie Obi-Wan è stata sospesa per via di una rielaborazione delle sceneggiature, causata dal fatto che la presidente della Lucasfilms, Kathleen Kennedy, non era rimasta soddisfatta, e dopo la ricezione di L’Ascesa di Skywalker ha paura della reazione dei fan.

Tralasciando che comunque vada la Kennedy fa quello che è giusto per la compagnia, non per i fan – spesso accontentare i fan più accaniti è la cosa migliore anche se sono nel torto, come nel caso dell’aver demolito Gli Ultimi Jedi – oggi vi riportiamo una precisazione sulla serie su Obi-Wan Kenobi.

Nonostante alcuni avessero lasciato intendere da prima che questa serie fosse stata cancellata, poi il numero degli episodi ridotta, e alla fine messa in stallo, solo se quest’ultima particolarità pare essere vera.

Ieri sera, Ewan McGregor è apparso a un evento promozionale di Birds of Prey a Hollywood e ha sfatato il dramma su Internet. In un’intervista con l’AP, McGregor afferma:

“Non è stato messo in attesa. È slittato solo un po’ per via degli script. Gli script sono eccellenti ma vogliono che siano i migliori possibili. Quindi l’hanno fatto slittare. Non è…. poi così drammatico come sembra online. Ci sono cazzate di ogni tipo online al riguardo. È solo tornato sui suoi passi per un momento, ma la stiamo ancora girando. Sarà ancora mandato in onda al momento in cui doveva.”

Puoi vedere Ewan sfatare la cosa nel video qui sotto:

"It's just been pushed back a little bit…It's very dramatic, it would seem, online. There's all kinds of **** online about it." Drama is what the internet does best! #ObiWanSeries #EwanMcGregor pic.twitter.com/7wO0dmN1CJ — Ewan McGregor Daily (@EwanDaily) January 24, 2020

