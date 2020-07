Obi-Wan Kenobi: Hayden Christensen potrebbe avere un ruolo all’interno della serie?

In attesa di saperne di più riguardo la serie Obi-Wan Kenobi, giunge un interessante rumor secondo il quale Hayden Christensen potrebbe avere un ruolo all’interno della serie.

The Mandalorian è stato un successo su tutti i fronti per Disney+, dimostrandosi come uno dei migliori prodotti targati Star Wars da quando c’è stata l’acquisizione della Lucasfilms da parte della casa di Topolino. Per questo ora abbiamo non poco hype per la prossima serie originale Disney+: Obi-Wan Kenobi, che vedrà come protagonista l’omonima e celebrissimo personaggio ancora una volta interpretato da Ewan McGregor dopo i film della trilogia prequel.

Sappiamo tutti che la trilogia prequel di Star Wars non è ben ricordata dai fan della saga e non solo, ma fa sempre un grande piacere vedere nei recenti film e serie tv rimandi a quelli che erano i tempi della Guerra dei Cloni e della Repubblica. In particolar modo sarà molto interessante vedere la serie Obi-Wan Kenobi proprio per come esplorerà il mondo di Star Wars subito dopo gli eventi narrati ne La Vendetta dei Sith concentrandosi su uno dei personaggi più importanti legati a quegli eventi.

Stando ad alcuni rumor arrivati online tramite diversi blog, un altro importantissimo personaggio legato alla caduta della Repubblica e all’ordine 66 potrebbe avere un ruolo all’interno della serie. Parliamo di Anakin Skywalker, futuro Darth Vader, che porterebbe anche al ritorno di Hayden Christensen nei panni del celebre personaggio dopo quasi vent’anni dall’uscita di Episodio III.

Specifichiamo che no, Christensen non tornerebbe come Darth Vader ma proprio come Anakin attraverso sequenze flashback o oniriche, il che porterebbe la serie ad avere un tipo di narrazione che fa ping pong tra passato e presente. Una formula che potrebbe funzionare molto bene se dosata a dovere, e che potrebbe far battere il cuoricino a non pochi fan della saga.

Ovviamente ribadisco che si tratta solamente di un rumor molto più vicino alla pura speculazione e fantasia. Tuttavia, mai dire mai.

