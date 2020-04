Obi-Wan Kenobi: Joby Harold è stato scelto per scrivere la serie Disney +

Joby Harold è stato scelto per scrivere la prossima serie su Obi-Wan Kenobi per Disney Plus, stando a Variety.

Harold subentra scrivendo l’attesissima serie as Hossein Amini, che ha lasciato il progetto a gennaio. Questo segnerà la prima volta che Harold scriverà una serie televisiva. Recentemente ha prodotto John Wick: Chapter 3 – Parabellum e ha anche scritto la sceneggiatura del film di Zack Snyder, Army of the Dead. Era uno dei due scrittori, insieme a James Vanderbilt, che è stato selezionato per sviluppare una nuova interpretazione del franchise di Transformers per la Paramount.

Fino ad oggi, Harold ha lavorato come produttore esecutivo dell’acclamata serie drammatica di WGN America “Underground” e della recente serie di Netflix “Spinning Out”. È stato annunciato a ottobre che Harold e il suo banner, la Safehouse Pictures, avevano firmato un accordo di prima visione con la Legendary Television.

I rappresentanti di Harold e Disney Plus non hanno immediatamente risposto alla richiesta di commento.

Diretto da Deborah Chow con sceneggiature scritte da Hossein Amini, la serie su Obi-Wan Kenobi è solo uno dei tre spettacoli di Star Wars annunciati ufficialmente per Disney +. The Mandalorian ha debuttato sul servizio di streaming lo scorso novembre con le star Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog e Nick Nolte.

La serie è stata scritta da Jon Favreau, che è anche produttore esecutivo insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson.

