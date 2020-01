Obi-Wan Kenobi: la serie Disney + non è stata cancellata

Arriviamo subito al punto. La voce secondo cui Ewan McGregor si è allontanato dalla serie televisiva Disney + ambientata nell’universo di Star Wars e incentrata su Obi-Wan Kenobi è falsa.

Alcune fonti vicine alla situazione hanno comunicato a TheWrap che la storia in circolazione è “totalmente inaccurata” e che lo spettacolo sta ancora andando avanti, come annunciato la scorsa estate. Ma ci sono prove ancora più chiare.

La bufala su Obi-Wan Kenobi è stata diffusa dall’account @DicsussingFilm, che ha twittato: “Ewan McGregor è uscito dalla serie Disney + ‘OBI-WAN’ a causa di divergenze creative. (fonte @disneyplus)“. Da notare come l’account descriva se stesso con le parole: “PARODY ACCOUNT, NON AFFILIATO CON @DiscussingFilm”.

Ewan McGregor has exited the ‘OBI-WAN’ Disney+ series due to creative differences. (Source: @disneyplus) pic.twitter.com/Dr5WIBto9J — DiscussingFilm (@DicsussingFilm) January 15, 2020

Lo scherzo è stato immediatamente riconosciuto dai follower dell’account, ma venerdì un paio di siti di fan tra cui That Hashtag Show e We Got This Covered hanno preso il tweet come oro colato e hanno creato quella che è a tutti gli effetti una notizia falsa. Quindi potete stare tranquilli, oltre ai fan anche la Disney sresso non vede l’ora di raccontare le nuove avventure di Obi-Wan Kenobi.

