Obi-Wan Kenobi: la serie è stata messa in stallo per rielaborazione delle sceneggiature

Dopo molti dibattiti e discorsi, sembra che lo show incentrato su Obi-Wan Kenobi di Disney + sia attualmente sospeso.

Sebbene la scorsa settimana circolassero voci multiple sul fatto che il programma televisivo potesse essere stato messo in attesa, quelle supposizioni erano ritenute false e si pensava che la questione fosse stata risolta. Sfortunatamente, questo non sembra essere il caso.

L’idea di un programma televisivo su Obi-Wan Kenobi è stata accolta con un sacco di eccitazione dai fan di Star Wars, molti dei quali considerano la rappresentazione di Ewan McGregor dell’iconico Jedi come una delle parti migliori della trilogia prequel di Star Wars. Dai rapporti l’intera idea è iniziata come film autonomo di Star Wars, una “A Star Wars Story”, poi ci sono state voci secondo cui sarebbe apparso Jar Jar Binks barbuto, e ora pare sia in una fase di stasi.

Sembra che i fan dovranno aspettare un po’ di tempo per scoprire cosa è successo a Obi-Wan tra Episodio 3 ed Episodio 4, mentre Collider riferisce che la crew dello show televisivo che si era riunita al Pinewood Studios è stata rimandata a casa e lo show è stato messo in attesa.

Il rapporto afferma anche che l’attuale presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, non era contenta delle sceneggiature dello show su Obi-Wan Kenobi, e probabilmente saranno rielaborate prima che lo ritorni in produzione.

Questo tipo di eventi non sono cose nuove per il franchise, dal momento che Lucasfilm ha una storia con produzioni travagliate come con Rogue One, che è stato riscritto e rielaborato durante le riprese, con Tony Gilroy che ha guidato le riprese aggiuntive che hanno rielaborato la maggior parte del terzo atto, e Solo, che ha visto l’allontanamento dei registi Phil Lord e Chris Miller nel bel mezzo della produzione, con Ron Howard che si è fatto carico del progetto successivamente.

Questo ritardo per la serie su Obi-Wan arriva anche sulla scia di una fredda ricezione a Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, il terzo e ultimo film della nuova trilogia della Lucasfilm. Non solo il capitolo conclusivo della trilogia di Star Wars ha guadagnato finora la peggior critica critica di qualsiasi film di Star Wars, ma è in linea anche con l’incasso più basso di questa nuova trilogia (anche se per essere onesti, è comunque arrivato al miliardo al botteghino).

