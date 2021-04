Obi-Wan Kenobi: Maya Erskine si aggiunge al cast

Il cast della serie su Obi-Wan Kenobi si espande!

Dopo quasi vent’anni dalla sua ultima comparsa cinematografica, il celebre maestro Jedi Obi-Wan Kenobi sta per tornare in azione con Ewan McGregor pronto per riprendere i panni del personaggio dopo la trilogia prequel.

Tanta è l’attesa circa questa serie per diversi motivi (uno di questi è sicuramente il ritorno di Hayden Christensen come Darth Vader), tra cui i numerosi nuovi personaggi che vedremo sul piccolo schermo.

È recentissima la notizia secondo cui l’attrice Maya Erskine si è unita al cast della serie nei panni di un misterioso personaggio. L’unica cosa che sappiamo è che dovrebbe apparire per tre episodi della serie.

L’attrice statunitense è nota per aver recitato nelle serie Insecure e PEN15, di quest’ultima è anche co-creatrice.

Fonte: Deadline

Obi-Wan Kenobi è una serie firmata Disney / Lucasfilms, scritta da Hossein Amini e Joby Harold, diretta da Deborah Chow.

La fotografia sarà a cura di Chung-hoon Chung.

Nel cast Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi), Joel Edgerton (Owen Lars), Rupert Friend, Kumail Nanjiani, Bonnie Piesse (Beru Lars), Benny Safdie, Maya Erskine e Hayden Christensen (Darth Vader).

La serie sarà composta da sei episodi.

