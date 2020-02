Obi-Wan Kenobi: rivelato il working title della serie Disney +

Il titolo provvisorio della serie di Star Wars su Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor è stato rivelato.

Dopo il successo di The Mandalorian, i fan sono comprensibilmente smaniosi di vedere di più di Star Wars su Disney +. Sembra che Disney e Lucasfilm si stiano preparando per la produzione visto che il titolo provvisorio della serie su Obi-Wan Kenobi è stato rivelato nell’ultimo numero di Production Weekly. La star di Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, ha recentemente fatto notare che la serie sarebbe passata in pre-produzione alla fine di quest’anno prima di spiegare quanto fosse entusiasta di tornare nel ruolo di Jedi.

Secondo il Production Weekly, il titolo provvisorio della serie Obi-Wan Kenobi è “Pilgrim”. Anche se ciò non rivela molto su cosa aspettarsi dalla serie, si intendere un pellegrino come qualcuno parte di un pellegrinaggio, qualcuno che viaggia verso un luogo sacro, quindi è possibile che vedremo il Jedi di Ewan McGregor mentre cerca nuove risposte sulla Forza dopo la Vendetta dei Sith, e magari non lo vedremo fermo statico su Tatooine.

Diretto da Deborah Chow con sceneggiature scritte da Hossein Amini, la serie su Obi-Wan Kenobi è solo uno dei tre spettacoli di Star Wars annunciati ufficialmente per Disney +. The Mandalorian ha debuttato sul servizio di streaming lo scorso novembre con le star Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog e Nick Nolte.

La serie è stata scritta da Jon Favreau, che è anche produttore esecutivo insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson.

