Obi-Wan Kenobi: Temuera Morrison nel cast della serie ?

Temuera Morrison nel cast della serie dedicata a Obi-Wan Kenobi? Vediamo cosa dicono i rumor.

Temuera Morrison non sarà un attore che tutti ricorderanno immediatamente, ma ha avuto un ruolo estremamente importante nel franchise di Star Wars interpretando Jango Fett ne L’attacco dei cloni e dando volto e voce anche ai vari cloni (visto che son tutti copie dello stesso Jango Fett). Controverso e ampiamente discusso anche l’idea di George Lucas di aver voluto usarlo come doppiatore di Boba Fett nella Trilogia Originale, sostituendo Jason Wingreen.

Ora, il caro Morrison è tornato tanto a far parlare di sé con il suo ritorno nei panni di Boba Fett nella seconda stagione di The Mandalorian, ma sembra che l’attore neozelandese possa comparire anche nella serie che vedrà come protagonista Obi-Wan Kenobi.

Pochi giorni fa si è tenuto l’Investor Day della Disney, durante il quale sono stati annunciati tanti nuovi prodotti e aggiornamenti inerenti a serie tv e film di cui già sapevamo l’esistenza, tra cui l’appena citata serie tv su Obi-Wan Kenobi, che vedrà il ritorno non solo di Ewan McGregor nei panni del personaggio, ma anche quello di Hayden Christensen come Anakin Skywalker / Darth Vader.

Ora arriva un rumor in rete molto interessante e che ci fa speculare su delle possibilità narrative molto, molto, attraenti. Sembra infatti che Temuera Morrison possa avere un ruolo nella serie su Obi-Wan Kenobi. E no, non dovrebbe essere il caro e vecchio Boba.

Come abbiamo detto prima, l’attore ha interpretato Jango Fett e i cloni dell’esercito della Repubblica. Questo vuol dire che Morrison potrebbe interpretare alcuni dei celebri cloni che abbiamo conosciuto e amato con le serie animate The Clone Wars e Rebels. Ovviamente il primo nome che ci viene in mente è il Capitano Rex, ma potrebbe anche trattarsi del Comandante Cody, introdotto per la prima volta ne La vendetta dei Sith e con proprio Morrison ad interpretarlo.

Cody era uno dei cloni più legati al personaggio di Obi-Wan, ma fu anche uno dei primi ad eseguire all’Ordine 66 non appena Palpatine ha dato lanciato l’ordine. Sarebbe interessante rivedere questi due personaggi interagire dopo tutto questo tempo e quanto accaduto, ma quel che non è ancora chiaro è cosa successe ai cloni dopo la distruzione della Repubblica e la nascita dell’Impero.

Insomma, stiamo parlando del nulla in pratica dato che il coinvolgimento di Morrison è solamente un rumor al momento. Tuttavia, l’idea di vedere Morrison ancora una volta in azione non è affatto male!

Obi-Wan Kenobi è una serie firmata Disney / Lucasfilms, scritta da Hossein Amini e Joby Harold, diretta da Deborah Chow.

Nel cast Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) e Hayden Christensen (Darth Vader).

