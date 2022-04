Obi-Wan Kenobi: Total Film rilascia tre nuove immagini dall’attesa serie Disney+

L’universo di Star Wars continua ad espandersi sul piccolo schermo con l’imminente arrivo della nuova serie spin-off di Disney Plus.

Obi-Wan Kenobi vede Ewan McGregor riprendere il ruolo dell’iconico Jedi, visto l’ultima volta (almeno in live-action) mentre lascia il piccolo Luke Skywalker su Tatooine alla fine de La vendetta dei Sith.

McGregor ha ereditato il ruolo da Alec Guinness e ha arricchito il personaggio (e la sua barba) nel corso della trilogia prequel. Ma, 17 anni dopo aver indossato la sua veste, McGregor è tornato e non è l’unico volto familiare ad apparire nella nuova serie. Per cominciare, il suo ex Padawan diventato nemesi Hayden Christensen ritorna nei panni di Darth Vader. Nella storia di copertina del nuovo numero della rivista Total Film, McGregor, Christensen, il co-protagonista Moses Ingram e la regista Deborah Chow parlano in modo approfondito degli anni selvaggi dello Jedi e della sua nuova avventura.

Di seguito potete vedere tre nuove immagini esclusive del numero.

Total Film rilascia nuove immagini da #ObiWanKenobi pic.twitter.com/3nehdvIcQW — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) April 25, 2022

Anche la terza serie di Lucasfilm per Disney+ è destinata a fungere da reunion dell’era prequel. Oltre a McGregor, Hayden Christensen tornerà nei panni di Anakin e Darth Vader, così come Jimmy Smits nei panni del senatore Bail Organa.

Grazie al primo trailer dello show, i fan sanno che la serie guidata da Ewan McGregor presenterà gli Inquisitori da Star Wars Rebels e un giovane Luke Skywalker; ma ora Disney+ ha fatto un po’ più di luce su ciò che il pubblico può aspettarsi prima della premiere di Obi-Wan Kenobi.

La sinossi ufficiale di Obi-Wan Kenobi ora fa riferimento alla missione cruciale del Maestro Jedi durante il regno dell’Impero e ai problemi che dovrà affrontare di conseguenza: “Durante il regno dell’Impero Galattico, l’ex Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi intraprende una missione cruciale. Kenobi deve affrontare alleati diventati nemici e affrontare l’ira dell’Impero“.

Poiché la serie è ambientata dieci anni dopo gli eventi dell’Ordine 66 e La vendetta dei Sith, l’Impero Galattico dell’Imperatore Palpatine è chiaramente stabile, avendo raggiunto il suo traguardo del primo decennio. Senza dubbio la prossima serie metterà in risalto questa realtà.

