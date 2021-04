Obi-Wan Kenobi: un passaggio di una recente novel lascia intendere il ritorno di Qui-Gon Jinn?

La star di Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, ha rivelato il suo look per la serie Disney +, mentre girano voci su un potenziale ritorno di Liam Neeson.

Con il lavoro in corso sulla serie incentrata su Obi-Wan Kenobi, la star è stata recentemente vista sfoggiare il classico look del Jedi per il suo ritorno al ruolo. Un recente video sul set ha stuzzicato la location di Tatooine per lo spettacolo, il che non sorprende dal momento che il Jedi stava sorvegliando Luke Skywalker dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith. Ma l’arrivo di un nuovo libro di Star Wars ha anche portato molti fan a chiedersi se Liam Neeson tornerà a interpretare l’ex maestro di Kenobi, Qui-Gon Jinn, nella nuova serie Disney +.

Ewan McGregor ha posato per una foto mentre visitava un negozio di motociclette in California, mostrando i suoi lunghi capelli e la sua lunga barba, look che ricorda molto quello che ha adottato nella trilogia prequel.

Una foto precedente ha rivelato che ha lavorato molto per il ruolo. Ma le voci che circondano un potenziale ritorno del Qui-Gon Jinn di Liam Neeson provengono dal nuovo libro “Skywalker: A Family at War”. Una sezione spiega che dopo un decennio di apprendimento, Kenobi è stato in grado di parlare al suo vecchio maestro attraverso la Forza. E dal momento che la serie Disney + riprende dieci anni dopo La Vendetta dei Sith, non sembra impossibile che Liam Nesson possa tornare.

Il paragrafo del libro recita: “Prima che lui e Yoda si separassero, il vecchio Jedi ha rivelato che l’amato maestro di Obi-Wan Qui-Gon Jinn era tornato dal mondo aldilà della Forza, manifestando la sua mente cosciente anche dopo la morte. Ci sono voluti 10 anni, ma alla fine Obi-Wan è stato in grado di comunicare con il suo più caro amico, resuscitato all’interno della Forza cosmica“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...