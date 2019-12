Obi-Wan Kenobi: un rumor vorrebbe la ricerca di un attore per un giovane Luke Skywalker

Quando la serie su Obi-Wan Kenobi arriverà su Disney +, anche se ancora non sappiamo quando questo avverrà, si dice che presenterà un altro volto familiare oltre al personaggio titolare interpretato da Ewan McGregor.

Secondo il fan scooper @DanielRPK, quindi una notizia da prendere con le pinze, la serie sta attualmente affrontando la fase di casting e secondo il rumor starebbe cercando un attore per impersonare un giovane Luke Skywalker, consolidando quindi la cronologia degli eventi nella serie nel periodo in precedente a Star Wars: Una Nuova Speranza.

Lo scooper ha condiviso le notizie sul suo account Patreon, lasciando intendere la rivelazione di una lista di casting.

Nonostante non sia mai stato annunciato ufficialmente come film dalla Lucasfilm, si pensava che la serie fosse inizialmente intesa come un film indipendente diretto dal regista Stephen Daldry. Secondo lo scrittore Hossein Amini, la proprietà funziona molto meglio come una serie a causa della complessità del personaggio e degli eventi che lo vedono protagonista su Tatooine.

“Penso a causa di ciò di cui stavamo parlando prima, la situazione è così complessa sia per lui personalmente che, in un certo senso, per lo stato della galassia. C’è bisogno di tempo per esplorare tutto a dovere, e ad essere sincero, ci sono molte storie da raccontare in quel periodo, dopotutto sono passati diversi anni”, ha spiegato Amini a DiscussingFilm. “C’è così tanto da raccontare tra ciò non è stato esplorato. L’idea di essere in grado di intraprendere un viaggio nel personaggio, oltre alla politica, oltre alla vastità dell’impero e a quello che sta succedendo, è eccitante perché sembra un vero e proprio periodo storico e talvolta è difficile da fare in due ore. A volte nei film di due ore c’è sempre un imperativo per l’azione e la trama di muoversi in modo particolarmente veloce e rapido e di passare dalla sequenza d’azione alla sequenza d’azione, ma ci sono molti altri aspetti della narrazione che trovo interessanti.”

Riguardo l’onore di raccontare la storia di Kenobi, lo scrittore ha aggiunto:

“Beh, è ​​stato uno dei miei personaggi preferiti, probabilmente perché si estende sia per la trilogia originale che per quella prequel. I sei film lo caratterizzano in modo diverso ed è qualcosa di davvero affascinante, è questo che lo rende un personaggio così iconico. Il motivo per cui ho sempre amato Star Wars è perché mi sono sempre interessato a diverse religioni, come l’intero rimando ai samurai, che ho sempre amato, ma in realtà ci sono così tanti aspetti della saga che mi hanno attirato particolarmente quando ero un bambino ed è stato davvero emozionante poter guardare tutte le serie animate e leggere molti dei libri. E’ una galassia in cui mi è piaciuto molto tuffarmi.”

Ovviamente non ci sono prove di nessun tipo con cui possiamo darvi la certezza, ma sarebbe sicuramente affascinante vedere un giovane Luke Skywalker nella serie, sopratutto se questo casting rispettasse un fanta-casting molto famoso che gira fra i fan, ovvero quello che vedrebbe Sebastian Stan (il soldato d’inverno del MCU), nella parte.

