Obi-Wan Kenobi: una nuova sinossi e un rumor anticipano dettagli della trama

Il 25 maggio 2022 sarà un giorno ricordato a lungo dai fan di Star Wars. Alla fine, Ewan McGregor della trilogia prequel di Star Wars riprenderà il suo ruolo di Maestro Jedi in Obi-Wan Kenobi per Disney+. Non solo la serie collegherà entrambe le trilogie di George Lucas, ma racconterà finalmente una storia che i fan di Star Wars desideravano da anni.

Anche la terza serie di Lucasfilm per Disney+ è destinata a fungere da reunion dell’era prequel. Oltre a McGregor, Hayden Christensen tornerà nei panni di Anakin e Darth Vader, così come Jimmy Smits nei panni del senatore Bail Organa.

Grazie al primo trailer dello show, i fan sanno che la serie guidata da Ewan McGregor presenterà gli Inquisitori da Star Wars Rebels e un giovane Luke Skywalker; ma ora Disney+ ha fatto un po’ più di luce su ciò che il pubblico può aspettarsi prima della premiere di Obi-Wan Kenobi.

La sinossi ufficiale di Obi-Wan Kenobi ora fa riferimento alla missione cruciale del Maestro Jedi durante il regno dell’Impero e ai problemi che dovrà affrontare di conseguenza: “Durante il regno dell’Impero Galattico, l’ex Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi intraprende una missione cruciale. Kenobi deve affrontare alleati diventati nemici e affrontare l’ira dell’Impero“.

Poiché la serie è ambientata dieci anni dopo gli eventi dell’Ordine 66 e La vendetta dei Sith, l’Impero Galattico dell’Imperatore Palpatine è chiaramente stabile, avendo raggiunto il suo traguardo del primo decennio. Senza dubbio la prossima serie metterà in risalto questa realtà.

Parte della missione di Obi-Wan quindi lo vedrà girare per la galassia, ma anche vegliare sulla giovane principessa Leia e Luke Skywalker, assicurandosi che gli iconici gemelli stiano fuori dai guai che inevitabilmente incontreranno. Dovrà anche evitare gli Inquisitori, che arriveranno per la prima volta in una iterazione live-action di Star Wars, per dare la caccia agli ultimi Jedi rimasti durante l’ascesa dell’Impero, incluso lo stesso Obi-Wan.

Le voci hanno anche indicato che un altro Jedi entrerà a far parte della storia, e pare si tratti di un personaggio nuovo, uno che cerca di ricostruire l’Ordine Jedi decimato dopo La vendetta dei Sith. Ora, maggiori dettagli stanno anticipando dettagli di quel ruolo specifico, anche se ci tengo a ricordarvi che si tratta di rumor, quindi da prendere con le pinze.

Stando a Bespin Bulletin, il ruolo di Benny Safdie nella prossima serie Disney+ di Obi-Wan Kenobi sarebbe quello di un Jedi di nome Nari, che sta cercando Obi-Wan, ma gli Inquisitori danno loro la caccia e costringono lui a stare su Tatooine. Nari si vede nel trailer quando la Reva di Moses Ingram gli salta davanti con una spada laser. Secondo quanto riferito, Reva, il Quinto Fratello e il Grande Inquisitore costringeranno il Nari di Safdie a rivelarsi torturando altri cittadini nell’area. Entreranno tutti in uno stabilimento mentre il Grande Inquisitore pronuncierà un discorso sul bisogno dei Jedi di aiutare gli altri, parti di cui è stato sentito nel teaser. Un’altra parte del trailer include pezzi di uno scambio tra Nari e Obi-Wan, con il maestro che gli dice “La lotta è finita. Abbiamo perso”.

