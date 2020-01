Occhio di Falco: nuove indiscrezioni smentirebbero il ritardo indefinito della serie

In questi giorni è venuto fuori un rumor allarmante che lasciava intendere la serie Disney + incentrata su Occhio di Falco era stata “rimandata indefinitamente”, probabilmente sulla base della sua data di inizio di produzione di luglio che non compare più nelle reti.

Meno di dodici ore dopo, stanno emergendo rapporti secondo cui il rapporto di ieri diventato virale potrebbe non essere corretto. Caleb Williams, che gestisce Knight Edge Media, ha sentito che potrebbe non essere stato rimandato, e Julia Alexander di The Verge ha twittato che la Disney le ha detto che il rapporto era “completamente inesatto”.

Altri giornalisti comunicano privatamente la stessa cosa. A partire da questo fine settimana, per quanto ne se si sapesse, il progetto era ancora attivo al 100%; nonostante ciò che le reti di produzione possono o meno mostrare.

Tuttavia, la Marvel deve trovare ancora la loro Kate Bishop. Come riportato ieri vogliono ancora davvero Hailee Steinfeld nel ruolo, ma nulla è apparentemente definitivo e la ricerca è ancora attiva. Tuttavia, se Occhio di Falco non inizierà le riprese fino all’estate o addirittura all’autunno, c’è ancora un sacco di tempo per cercare l’attrice.

