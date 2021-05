Old: online il primo trailer per il nuovo film di M. Night Shyamalan

Dopo il successo della trilogia supereroistica “improvvisata” conclusasi con Glass due anni fa, il grande M. Night Shyamalan sta per tornare sui grandi schermi quest’estate con un thriller / horror veramente affascinante.

Il film in questione si intitola Old: una famiglia decide di fare una vancaza in una località tropicale in mezzo al nulla, peccato che questa bellissima spiaggia li faccia invecchiare più velocemente del normale.

Il film è tratto dalla graphic novel Sandcastle di Pierre Oscar Lévy e Frederik Peeters, e vanta di un cast composto da Gael García Bernal (straordinario attore messicano noto per le sue collaborazioni con Alejandro González Iñárritu), Vicky Krieps (vista al fianco di Daniel Day-Lewis in Il Filo Nascosto di Paul Thomas Anderson), Abbey Lee (la letale e sensuale modella di The Neon Demon di Refn), Alex Wolff (visto in grandissima forma nel bellissimo Hereditary di Ari Aster) e Thomasin McKenzie (la deliziosa ragaza ebrea di Jojo Rabbit).

Il film vedrà Shyamalan non solo alla regia ma anche, come al solito, alla sceneggiatura. Direi che, vista la natura del film, ci aspetta uno dei suoi soliti finali ammazza cervello!

Qui di seguito potete vedere il trailer sia in italiano che in lingua originale.

Old uscirà nelle sale il 21 luglio 2021, scritto e diretto da M. Night Shyamalan e con Marc Bienstock, Ashwin Rajan e lo stesso Shyamalan.

La fotografia è a cura di Mike Gioulakis, con montaggio di Brett. M. Reed e con la musica di Trevor Gureckis.

Nel cast Gael García Bernal, Vicky Krieps, Abbey Lee, Alex Wolff, Eliza Scanlen e Thomasin McKenzie.

