Olivia Thirlby parla di Dredd e di come vorrebbe fosse prodotto un sequel con Alex Garland

Sono passati quasi 10 anni da quando Dredd è uscito nei cinema, ma le speranze per un sequel sono ancora molto forti.

Il film è basato sul fumetto di Judge Dredd e presenta Karl Urban nel ruolo del protagonista, un sicario con il potere di agire come giudice, giuria e carnefice nella Mega-City One piena di crimini. Dredd ha il compito di valutare una nuova recluta con un grande potenziale, la Cassandra Anderson di Olivia Thirlby. Mentre indagano su una situazione nella Megastruttura di Peach Trees, si trovano ad affrontare il signore della droga Ma-Ma (Lena Headey), essenzialmente dando ad Anderson uno dei primi incarichi più difficili, violenti e pericolosi che si possano immaginare.

Con Y: The Last Man alla sua prima stagione su Disney+, Thirlby ha trovato il tempo di parlare con Collider ripercorrendo i suoi passi dal suo primo lungometraggio, The Secret, all’interpretazione di Hero Brown in Y: The Last Man e, naturalmente, abbiamo c’è stata una sosta per parlare di Dredd.

Durante quella parte della chat, è stato menzionato il continuo interesse per un sequel e Thirlby è intervenuta subito dicendo: “Prima di tutto, lasciatemi dire che sono sempre stata la prima sostenitrice, la numero uno, per quanto riguarda il voler un sequel per Dredd. Amo quel film e amo quel personaggio. Se si parla ancora di un sequel 10 anni dopo, sono d’accordo“.

Se dovessimo mai davvero ottenere questo sequel di Dredd, cosa potrebbe rappresentare per l’attrice? Alla fine del film, il personaggio, Anderson, consegna il suo distintivo a Dredd; lo fa perché è ben consapevole di tutte le cose che ha fatto che tecnicamente le farebbero fallire la sua valutazione, o è perché comunque non è più interessata a essere un giudice?

“Cosa significa quel gesto alla fine, lei sta abbandonando la sua ambizione”, ha detto Thirlby. “Sta abbandonando l’impulso che aveva come studentessa, di essere perfetta ed essere quella che faceva tutto bene. Penso che abbia imparato che il mondo è troppo disordinato per lei per avere un investimento personale nell’essere brillante, importante e sempre sotto controllo. Qualunque cosa le avesse fruttato nel suo viaggio come persona, forse il suo viaggio come giudice, non poteva portarle molto. Questo dovrebbe essere nella mente di chiunque voglia continuare a raccontare la sua storia, e mi piacerebbe pensare che avrebbe continuato a fare il giudice.”

Prima di concludere, Thirlby si è preso un momento per sottolineare il contributo di Alex Garland al film. Garland è accreditato come scrittore e produttore di Dredd, ma ci sono state anche molte chiacchiere sul fatto che il suo contributo sia andato ben oltre, con Urban che ha dichiarato nel 2018 che “Alex Garland ha effettivamente diretto quel film”.

Anche se Thirlby non ha offerto commenti circa il coinvolgimento di Garland in quella veste, ha sottolineato quanto sia stato determinante per creare un ruolo che è stato molto eccitante per lei.

“Devo anche prendermi un secondo e parlare di Alex Garland perché l’Anderson che ha scritto era così premurosa, sensibile e ricca di sfumature, ma soprattutto potente, molto potente. Non perché stesse cercando di essere Dredd o di essere come un uomo, ma perché era esattamente se stessa e quel viaggio in cui ha ritrovato se stessa e la sua vera forza è ciò che amo così tanto di quel film. Come attrice sentivo quel ruolo come carnoso e squisito.”

Detto questo, non dovrebbe sorprendere che, se un giorno ottenessimo un sequel di Dredd, Thirlby vorrebbe che Garland fosse coinvolto.

“Se dobbiamo parlare di un sequel di Dredd, dobbiamo anche sussurrare agli dei dell’universo cinematografico che Alex Garland ne deve far parte.”

