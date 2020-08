Olivia Wilde pare sia stata scelta dalla Sony per dirigere un nuovo film Marvel

Olivia Wilde sta anticipando qualcosa circa un film Marvel segreto che starebbe, a quanto pare, per dirigere. Secondo le speculazione potrebbe star adattando per il grande schermo il personaggio di Spider-Woman.

Come sappiamo, Sony ha intensificato i suoi sforzi per sviluppare il proprio universo cinematografico incentrato sui personaggi di Spider-Man. Ebbene, il potenziale film su Spider-Woman della Wilde sembrerebbe essere uno di questi.

Deadline aveva riportato la notizia in precedenza circa un personaggio femminile della scuderia di personaggi Sony. Bene, ora che la regista sta giocando a fare la timida, i fan sono andati fuori di testa. Questo potrebbe essere l’inizio del franchise di supereroi al femminile per la Wilde, ma ovviamente sono solo speculazioni.

Rumor lasciano intendere che abbia scritto questa sceneggiatura con la sua compagna di scrittura, Katie Silberman, dopo aver deliziato gli spettatori con Booksmart del 2019. Amy Pascal pare sia prevista come produttrice del progetto.

Pascal è stata irremovibile sul fatto che i film collegati a Spider-Man debbano vivere come stand-alone: “La cosa più importante è che ognuno di questi film possa reggersi in piedi da solo”, ha detto Pascal l’anno scorso riguardo agli altri progetti di Sony. “Quindi penso che la prima cosa a cui dobbiamo pensare sia: Venom deve stare da solo, Far From Home deve stare da solo, Spider-Man: Un Nuovo Universo deve stare da solo. Devono essere tutti grandi film a se stanti. E poi le possibilità sono infinite“.

La possibilità su quale film la Wilde potrebbe dirigere è vasta, ma sembra che le cose potrebbero essere state chiarite ora e sarà probabilmente un film di quelli collegati a Spider-Man, ma a se stanti. Non si sa se specificatamente quello su Spider-Woman.

Per quanto riguarda la lista completa dei film in arrivo, le offerte della Sony stanno prendendo forma ora con altri film annunciati entro le settimane. C’è ancora la domanda su quale grande evento porterà tutti questi personaggi nello stesso spazio condiviso, ma questo si rivelerà nel tempo.

Per quanto riguarda i progetti in fase di sviluppo per Sony, questo si aggiunge a una lunga lista di titoli che lo studio ha messo in fase di sviluppo come quello su Silk, su Madame Web e i progetti di lunga gestazione su Black Cat e Silver Sable. Per primo, lo studio rilascerà il film su Morbius e poi Venom: Let There Be Carnage.

