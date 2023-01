One Piece: ecco due prime anticipazioni rilasciate da Netflix per l’adattamento live-action

Ormai ci siamo, dopo anni di anticipazioni e riprese, l’adattamento live-action di One Piece ha appena fatto un passo avanti verso il suo debutto.

Netflix sta dirigendo il grande progetto, e il servizio di streaming ha appena condiviso il primo sguardo alla serie. È stato pubblicato un poster di One Piece, che mostra la nostra prima occhiata a Monkey D. Rufy nell’adattamento live-action.

Come potete vedere, il poster vede Rufy inquadrato da dietro, quindi possiamo vedere la sagoma del pirata sullo sfondo. Vestito con un giubbotto rosso e un cappello di paglia, è facile distinguere l’aspetto dell’eroe, e Rufy assume persino una posa familiare. Con la sua nave sullo sfondo, Rufy sta alzando un pugno in aria e il poster prosegue confermando che questo adattamento live-action uscirà nel 2023.

Adventure is on the horizon! ONE PIECE sets sail in 2023. Click Remind Me to add it to your list.https://t.co/c9RxnWdQiY pic.twitter.com/rQES39Gkmk

— ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) January 30, 2023