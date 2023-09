One Piece: Eiichiro Oda tradito dalla serie live action? Ecco la verità della regista

Nell’universo cinematografico delle serie TV, il nome “One Piece” brilla come una supernova. La saga epica di Eiichiro Oda, con la sua ciurma di pirati guidati dal leggendario Cappello di paglia, ha incantato i cuori di milioni di fan in tutto il mondo.

Ora, grazie al colosso dello streaming Netflix, possiamo immergerci ancora di più nell’entusiasmante mondo di “One Piece” con il tanto atteso live-action. E mentre la serie solca i mari dell’immaginazione, una delle registe di punta, Emma Sullivan, ha gettato l’ancora sulla questione del coinvolgimento di Oda nell’adattamento televisivo.

Nel regno delle serie live-action trascritte dalla carta alla realtà, il terreno è accidentato e intriso di pericoli narrativi. Basti pensare a alcune trasposizioni recenti che hanno lasciato i fan delusi e indignati. Eppure, “One Piece” è riuscito a navigare tra le insidie, sebbene non senza sfide. L’acclamata regista Emma Sullivan, nota per i suoi successi e per aver lavorato su progetti come “Doctor Who”, ha svelato un retroscena sorprendente sulla produzione di “One Piece” nel suo contributo agli episodi 3 e 4 della serie.

Sullivan ha dichiarato che l’equipaggio di “One Piece” ha goduto di una notevole libertà creativa nell’adattare la trama originale. Ma la domanda che tutti i fan si pongono è: quanto è stato coinvolto il geniale creatore del manga, Eiichiro Oda, in questo affascinante viaggio alla scoperta della Grand Line?

One Piece Live-Action: quanto si è allontanato dalla rotta originaria?

Il remoto mondo di “One Piece” si è materializzato sullo schermo televisivo in uno spettacolo esplosivo che ha catturato l’attenzione dei fan di vecchia data e dei neofiti. Tuttavia, quando si tratta di riportare una storia adorata dai fan in un nuovo medium, il rischio di naufragio è sempre in agguato. La storia è punteggiata di esempi recenti, come la cancellazione prematura di “Fate: The Winx Saga” e “Cowboy Bebop” dopo solo una stagione. Ma cosa ha reso possibile il successo inaspettato di “One Piece” nel suo adattamento live-action? Emma Sullivan, la regista che ha contribuito a dar vita agli episodi 3 e 4 di questa avventura oceanica, ha condiviso con Screen Rant il dietro le quinte della creazione di questo spettacolo.

Quando si tratta di tradurre la magia della pagina alla performance, rispettare il materiale originale è essenziale. In questa epica avventura, Sullivan ha rivelato che il talento di Matt Owens e Steve Maeda, gli showrunner della serie, è stato cruciale. Essendo entrambi grandi fan di “One Piece”, hanno reso omaggio all’universo creato da Oda. Ma la vera sorpresa è stata l’approvazione di Eiichiro Oda stesso, che ha scrutato attentamente le sceneggiature e fornito un prezioso faro per orientarsi nella vastità della sua creazione. La regista ha aggiunto: “Dovevo prestare attenzione al modo in cui ha scritto e disegnato la storia.” Una dedizione al dettaglio che promette di portare i fan ancora più vicino all’avventura senza fine di “One Piece”.