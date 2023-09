One Piece: il cast fuori controllo canta la sigla di mare fuori! Il risultato fa impazzire i fan

Nel mondo incantato di One Piece, dove mari sconfinati e avventure senza fine dominano, chi avrebbe mai immaginato che i pirati della ciurma di Cappello di Paglia si cimentassero in una sfida completamente diversa? Netflix Italia ha dato vita a un’incredibile e divertente challenge, chiamata “Italians Do It Better“, mettendo alla prova il talentuoso cast di One Piece. Ma cosa li ha resi protagonisti di questa epica sfida? Niente di meno che la sigla di Mare Fuori!

Nel corso di questa avventura linguistica, il gruppo di attori, composto da Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Emily Rudd (Nami), Mackenyu Arata (Roronoa Zoro), Jacob Romero Gibbs (Usopp), e Taz Skylar (Sanji), ha affrontato una serie di sfide linguistiche, cercando di indovinare il significato di alcune frasi e modi di dire italiani legati al mare, ai pirati e al mondo di One Piece. Ma le sorprese non finiscono qui…

Tra le frasi proposte, è emerso uno straordinario collegamento con una delle serie TV italiane più amate di tutti i tempi. Sì, avete indovinato! “Non te preoccupa’ guagliò, c sta o mar for” è il ritornello della sigla di Mare Fuori, una serie TV culto che ha affascinato il pubblico per anni. E non solo! Anche il ritornello di un’altra hit estiva, “Porta in alto la mano, segui il tuo capitano,” tratta da una celebre canzone di DJ Francesco del 2003, ha fatto capolino nella sfida. One Piece e Mare Fuori si sono fusi in un momento memorabile per i fan di entrambe le serie!

Il cast di One Piece

L’incredibile video di Netflix: la ciurma di One Piece si diverte

È un’epoca d’oro per i fan di One Piece, la serie TV live-action che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo. Non solo ha superato ogni aspettativa, ma ha anche scalato le classifiche di Netflix, affermandosi come la serie più vista in ben 84 nazioni! Un successo sorprendente che ha superato persino il regno di Mercoledì e la quarta stagione di Stranger Things.

L’adattamento live-action dell’epico manga di Eiichiro Oda, che detiene il titolo del manga più letto di sempre, ha già fatto parlare di sé con forza, garantendo il rinnovo per una seconda stagione. Marty Adelstein, CEO della rinomata casa di produzione Tomorrow Studios, ha rivelato che le sceneggiature sono già pronte e l’obiettivo è quello di deliziare i fan con nuovi episodi già dal prossimo anno. Naturalmente, questo dipenderà anche dalla disponibilità degli attori, ma i fan di One Piece non possono fare a meno di gioire!

Ma non è finita qui! Un altro grande nome delle serie TV italiane, Mare Fuori, è pronto a fare il suo ritorno. La quarta stagione, attesa con trepidazione dai fan, sarà disponibile in streaming su RaiPlay all’inizio di febbraio 2024. Ancora più entusiasmante, la stagione verrà suddivisa in due parti, intervallate dalla prestigiosa trasmissione del Festival di Sanremo. Inoltre, è stato confermato che l’intera quarta stagione di Mare Fuori approderà in prima serata su Rai 2 una volta che tutti gli episodi saranno stati distribuiti su RaiPlay. Quindi, preparatevi a immergervi in un mare di emozioni televisive!